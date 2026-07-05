سالاری: شخصیت جامع رهبر شهید میراثی ماندگار برای نسل امروز و آینده است

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره پیش‌رو بودن مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم خدمتگزار شایسته‌ای برای زائرانی باشیم که از استان‌های مختلف کشور و همچنین زائران پاکستانی و افغانستانی در این مراسم حضور پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه فقدان این رهبر حکیم، فرزانه و اندیشمند برای جهان اسلام محسوس است، افزود: افتخار ما این است که امروز فردی سکان هدایت انقلاب را در دست گرفته که سال‌ها شاگردی رهبر شهید را کرده و به فضل الهی و تشخیص مجلس خبرگان رهبری این مسئولیت خطیر را برعهده گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ماندگاری آثار و اندیشه‌های رهبر شهید، گفت: یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌هایی که برای نسل امروز و نسل‌های آینده باقی مانده، بیانات، آثار و رهنمودهای مکتوب و ثبت‌شده ایشان است که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، انقلابی، معنوی، هنر و ادبیات در اختیار جامعه قرار دارد.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید به قرآن کریم، افزود: جلسات قرآنی ماه مبارک رمضان و دیگر محافل قرآنی که با حضور ایشان برگزار می‌شد، نشان‌دهنده انس عمیق، دقت و توجه ویژه ایشان به قرآن کریم بود.

وی ادامه داد: همچنین در موضوع عزاداری، توسل، معنویت و حتی در دوران شیوع کرونا نیز همواره بر تقویت مباحث معنوی تأکید داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: پیام‌های رهبر شهید به اجلاس سراسری نماز و اهتمام ویژه ایشان به ترویج فرهنگ اقامه نماز، به‌ویژه ارتباط صمیمانه با دانش‌آموزان، نمونه‌ای از نگاه تربیتی و آینده‌نگر ایشان بود.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه رهبر شهید شخصیتی جامع و صاحب‌نظر در عرصه‌های مختلف بودند، اظهار کرد: هر جمعی که در محضر ایشان حاضر می‌شد، احساس می‌کرد با یک کارشناس برجسته همان حوزه روبه‌رو است.

وی ادامه داد: رهنمودهای ایشان چه در دیدار با شاعران، چه هنرمندان، چه فعالان فرهنگی و چه نخبگان بر پایه شناخت عمیق، مطالعه گسترده و آگاهی دقیق ارائه می‌شد.

حجت‌الاسلام سالاری افزود: مطالعات فراوان، تقریظ‌های ارزشمند بر کتاب‌ها و اشراف علمی رهبر شهید، جایگاه ممتاز ایشان را در میان اندیشمندان نشان می‌داد و همین ویژگی‌ها موجب شد خبرگان رهبری شخصیتی در این تراز را برای هدایت جامعه اسلامی برگزینند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی رهبر شهید گفت: معنویت، دشمن‌شناسی، مردم‌داری، ساده‌زیستی و توجه به جزئی‌ترین مسائل زندگی از ویژگی‌های بارز ایشان بود.

وی بیان کرد: سفرهای متعدد به نقاط مختلف کشور، حضور در میان مردم، رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادثی همچون زلزله بم و توجه به جزئی‌ترین نکات در دیدارهای مردمی، جلوه‌هایی از این روحیه مردمی بود.

حجت الاسلام سالاری ادامه داد: حتی در مسائل شخصی نیز رهبر شهید نسبت به پرهیز از اسراف و رعایت دقیق آداب اسلامی حساسیت ویژه‌ای داشتند و این رفتارها نشان می‌داد که سبک زندگی ایشان کاملاً منطبق بر آموزه‌های دینی بود.

وی تأکید کرد: حضور گسترده مردم، به‌ویژه جوانان، در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی و مراسم تشییع رهبر شهید، ثمره مکتب تربیتی ایشان و همچنین نقش خانواده‌ها در تربیت نسل مؤمن و انقلابی است.