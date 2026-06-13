تام هنکس: صداپیشگان شایسته دریافت اسکار بازیگری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تام هنکس به تازگی در مصاحبه‌ای که هنگام تبلیغ «داستان اسباب‌بازی ۵» انجام داده، گفت علاقه‌ای به ایجاد یک بخش جدید در اسکار برای صداپیشگان ندارد و باور دارد صداپیشگان باید برای بخش‌های اصلی بازیگری در نظر گرفته شوند.

هنکس گفت: فکر می‌کنم اسکار به اندازه کافی بخش‌های مختلف دارد و حقیقت این است که یک صداپیشه باید بتواند جایزه بهترین بازیگر را ببرد. قضاوت باید بر اساس هر اجرایی که شما را تحت تأثیر قرار داده، باشد مثلاً در مورد اندی سرکیس، اگرچه او در نقش یک فرد ظاهر نمی‌شود، اما تمام مواد لازم را به شخصیت می‌دهد. افرادی در صداپیشگی بوده‌اند که واقعا محق نامزدی بوده‌اند، اما جلوی دوربین ظاهر نشده‌اند، در حالی که این اتفاق باید برای یک بازیگر که فقط صداپیشگی کرده، رخ دهد.

هنکس اضافه کرد: اگر شخصیت‌های کارتونی جان دارند، یعنی توسط بازی یک انسان جان گرفته‌اند و این تمام چیزی است که لازم است.

این بازیگر 2 بار جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت کرده است: یک بار برای «فیلادلفیا» در سال ۱۹۹۳ و بار دیگر برای «فارست گامپ» در سال ۱۹۹۴. او در سال ۱۹۹۵ برای صداپیشگی وودی در «داستان اسباب‌بازی» نامزد جایزه آنی شد.

تاکنون اسکار هرگز بازیگری را که فقط صداپیشگی انجام داده، در یکی از ۴ بخش بازیگری نامزد نکرده است. بزرگترین مدعی این امر در سال‌های اخیر احتمالاً اسکارلت جوهانسون است که برای صداپیشگی‌اش در فیلم «او» ساخته اسپایک جونز سر و صدای زیادی به پا کرد. این فیلم جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را دریافت کرد.

اسکار همچنین هنوز در بخش‌های بازیگری، اجرای حرکت را به رسمیت نشناخته و این امر موجب ناامیدی چهره‌هایی مانند جیمز کامرون و اندی سرکیس شده است. زویی سالدانا که با فن‌آوری حرکت برای بازی در فیلم‌های «آواتار» به کار گرفته شده نیز در این مورد گفته بود: عادت‌های قدیمی به سختی از بین می‌روند و وقتی شما سنت‌های قدیمی دارید، ایجاد تغییر واقعاً دشوار است. من این را درک می‌کنم، بنابراین از این بابت ناراحت نیستم، اما وقتی ۱۲۰ درصد از وجودت را وقف چیزی می‌کنی، کاملاً ناامیدکننده است. منظورم این است که برنده نشدن اشکالی ندارد، نامزد نشدن اشکالی ندارد، اما وقتی تو را نبینند، بعدش کوچک شمرده می‌شوی و کاملاً نادیده گرفته می‌شوی ... .

کامرون سال ۲۰۲۴ که قرار بود اسکار از کار سالدانا در نقش نیتیری در مجموعه فیلم‌های «آواتار» تجلیل کند، به ورایتی گفت: من با بازیگران برنده جایزه اسکار کار کرده‌ام و هیچ چیز از این کمتر در مورد زویی وجود ندارد، اما چون در فیلم من او نقش یک شخصیت را در قالب مجازی بازی می‌کند، به نوعی به حساب نمی‌آید، که اصلاً برای من منطقی نیست.

«داستان اسباب‌بازی ۵» از ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سینماها اکران می‌شود و تام هنکس بار دیگر صداپیشگی شخصیت اصلی آن یعنی وودی را انجام داده است.