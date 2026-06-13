خبرگزاری مهر، گروه استان ها: راه ارتباطی بخش بوشکان و دهستان کلمه به مرکز شهرستان دشتستان، سال‌ها است با مشکلات متعدد زیرساختی روبه‌رو است. ساکنان این منطقه معتقدند فرسودگی جاده و شرایط دشوار مسیر، رفت‌وآمد روزانه آنان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و در مواقع اضطراری نیز نگرانی‌های جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.

محور شاهزاده ابراهیم به بخش بوشکان که یکی از مسیرهای مورد استفاده مردم منطقه است، به دلیل شرایط کوهستانی، پیچ‌های متعدد، عرض محدود و برخی نقاط حادثه‌خیز، همواره از جمله مسیرهایی بوده که مردم نسبت به ایمنی آن دغدغه داشته‌اند.

به گفته اهالی، تردد در این محور به ویژه در ساعات شب، هنگام بارندگی و در شرایط نامساعد جوی، با دشواری بیشتری همراه می‌شود.

برخی از ساکنان منطقه می‌گویند هر بار که مجبور به عبور از این مسیر هستند، نگران بروز حادثه‌اند و معتقدند هرچند در سال‌های گذشته اقداماتی برای نگهداری جاده انجام شده اما همچنان بخش‌هایی از مسیر نیازمند توجه جدی‌تر است.

این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که پای بیماران و شرایط اورژانسی به میان می‌آید؛ موضوعی که بارها از سوی مردم منطقه مطرح شده است. بخش بوشکان از نبود بیمارستان شبانه‌روزی رنج می‌برد و بسیاری از خدمات تخصصی درمانی تنها در برازجان یا سایر شهرها قابل دسترس است.

همین موضوع باعث شده در بسیاری از مواقع، بیماران برای دریافت خدمات درمانی ناچار به طی کردن مسیری نسبتاً طولانی و دشوار باشند و ساکنان منطقه معتقدند در شرایط اورژانسی، کیفیت و ایمنی راه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در سرعت امدادرسانی و انتقال بیماران داشته باشد.

علاوه بر این، کسبه و فعالان اقتصادی منطقه نیز برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود ناچارند به طور مستمر از این محور استفاده کنند و هرگونه اختلال یا ناایمنی در مسیر، فعالیت اقتصادی آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بهسازی مسیر برازجان - نینیزک - کلمه

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری‌های مستمر برای بهبود وضعیت راه‌های شهرستان خبر داد و اظهار کرد: پیگیری‌های فراوانی برای بهبود وضعیت راه‌های شهرستان دشتستان داشته‌ایم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها محور نینیزک - کلمه است.

ابراهیم رضایی اضافه کرد: در دیدار با معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، بهسازی مسیر برازجان - نینیزک - کلمه را به عنوان مطالبه مردم مطرح کردیم و رئیس سازمان راهداری دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

رضایی با بیان اینکه این محور از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی بخش بوشکان محسوب می‌شود، افزود: بهسازی این مسیر می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت حمل‌ونقل منطقه داشته باشد.

آغاز عملیات پس از سال‌ها انتظار

فرماندار دشتستان نیز از آغاز عملیات اصلاح و بهسازی مسیر نینیزک به کلمه خبر داده و آن را یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه دانسته است.

احمد دشتی با بیان اینکه یکی از مطالبات به‌حق مردم بخش بوشکان، اصلاح و بهسازی مسیر نینیزک به کلمه بوده است افزود: عمر روکش فعلی این محور به بیش از ۳۰ سال می‌رسد و از نظر فنی نیازمند اصلاح و بازسازی اساسی بود.

فرماندار دشتستان ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و مجموعه فرمانداری، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست حدود پنج هزار تن آسفالت گرم با اولویت نقاط آسیب‌دیده و بحرانی مسیر اجرا خواهد شد.

دشتی با اشاره به شرایط کوهستانی محور گفت: برخی نقاط نیازمند اجرای لایه رگلاژی هستند و پس از آن روکش آسفالت انجام می‌شود.

محدودیت اعتبار داریم اما کار را متوقف نکرده‌ایم

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: محور شاهزاده ابراهیم - کلمه یک راه فرعی است که سال‌های طولانی با حجم ترافیک اندکی مواجه بود اما در ماه‌های اخیر میزان تردد در آن افزایش یافته است.

فرزاد رستمی اظهار کرد: با توجه به مشخصات هندسی راه، این محور برای تردد با سرعت‌های بالا طراحی نشده و طبیعتاً کاربران جاده‌ای باید سرعت متناسب با شرایط مسیر را رعایت کنند و تلاش کرده‌ایم با نصب بنرها و انجام برخی اقدامات کنترلی، عبور خودروهای سنگین در این مسیر به حداقل ممکن برسد.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: راهکار اساسی برای رفع کامل مشکلات این محور، تعریض و بهسازی کامل مسیر است اما با شرایط فعلی اعتبارات، اجرای چنین پروژه‌ای در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این وجود منتظر تأمین اعتبار نمانده‌ایم و اقدامات زودبازده را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر بیان کرد: پیش از نوروز با استفاده از ماشین‌آلات و امکانات اداره کل شامل لودر، غلتک و سایر تجهیزات، اصلاحات اولیه در بخش‌هایی از مسیر انجام شد و همچنین در نقاطی که وضعیت آسفالت بحرانی‌تر بود، عملیات لکه‌گیری، رفع چاله‌ها و ترمیم خرابی‌های سطح جاده انجام شد.

وی گفت: چاله‌ها و خرابی‌های موجود در برخی مقاطع مسیر به یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم تبدیل شده بود و در همین راستا اقدامات متعددی برای رفع آن‌ها صورت گرفت، هرچند همچنان نیازمند ادامه کار هستیم.

آغاز روکش آسفالت نقاط بحرانی

رستمی از انعقاد قرارداد جدید برای بهسازی مسیر خبر داد و اظهار کرد: قرارداد اجرای روکش آسفالت در نقاط بحرانی منعقد شده و از هفته گذشته عملیات اجرایی آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های مسیر، شرایط گردنه و دشواری حمل مصالح، میزان آسفالت‌ریزی روزانه محدود است اما اکیپ اجرایی به صورت مستمر در محور مستقر شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی از شنبه تا چهارشنبه انجام می‌شود و به دلیل حجم بالای ترافیک آخر هفته و ملاحظات ایمنی، فعالیت کارگاه در روزهای پنجشنبه و جمعه متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: نقاط بحرانی محور با هماهنگی مشاور طرح شناسایی شده و امیدواریم در قالب این قرارداد بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف شود.

خط‌کشی، نصب علائم و اصلاح نقاط حادثه‌خیز

رستمی با اشاره به سایر اقدامات پیش‌بینی شده در محور گفت: پس از تکمیل عملیات آسفالت، خط‌کشی مسیر نیز به طور کامل انجام خواهد شد.

وی افزود: بخشی از مسیر پیش از این خط‌کشی شده اما پس از پایان عملیات روکش، خط‌کشی مجدد اجرا می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر همچنین از برنامه‌ریزی برای نصب علائم جدید خبر داد و گفت: متأسفانه سرقت تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی در برخی مسیرها به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده اما با وجود این موضوع، نصب علائم جدید در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: اصلاح دید در نقاط خطرناک، ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی و اجرای اقدامات تکمیلی برای ارتقای ایمنی مسیر نیز با استفاده از امکانات موجود دنبال خواهد شد.

سرعت غیرمجاز؛ عامل اصلی بخش زیادی از تصادفات

رستمی بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین مسئله در این محور رعایت سرعت مجاز و مطمئنه است. این جاده یک راه فرعی محسوب می‌شود و نباید انتظار تردد با سرعت‌های ۹۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت در چنین مسیری وجود داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده تصادفات دو سال اخیر در این محور ناشی از سرعت بالا بوده است.

وی یادآور شد: حتی یکی از تصادفات منجر به فوت نیز در بخشی از مسیر رخ داده که عرض جاده حدود ۱۱ متر بوده و از نظر هندسی شرایط مناسبی داشته است؛ بنابراین عامل اصلی حادثه سرعت غیرمجاز بوده است.

اگرچه آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت، امید تازه‌ای در میان مردم بوشکان و دهستان کلمه ایجاد کرده است، اما انتظار اصلی ساکنان منطقه اجرای کامل پروژه، تداوم تأمین اعتبار و رفع تدریجی همه مشکلات این محور است.

مردم این منطقه سال‌هاست با دشواری‌های ناشی از فرسودگی جاده، خطر تصادف، نگرانی از دسترسی به خدمات درمانی و مشکلات حمل‌ونقل زندگی کرده‌اند و اکنون امیدوارند مجموعه اقداماتی که از سوی راهداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌ها آغاز شده، بتواند بخشی از این دغدغه دیرینه را برطرف کند؛ مطالبه‌ای که برای مردم بوشکان صرفاً یک پروژه راهسازی نیست، بلکه مطالبه‌ای مرتبط با امنیت جانی، کیفیت زندگی و توسعه منطقه‌ای است.