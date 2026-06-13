تشخیص درمان ناباروری مردان از طریق سلول های اسپرم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرنگ آبادپور، فلوشیپ پیوند کلیه و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، در توضیح اهمیت این یافته ها، گفت: امروزه می دانیم که کیفیت اسپرم تنها به تعداد و تحرک آن محدود نمی شود. اطلاعات دقیق درباره سلامت سلول های اسپرم و نحوه سوخت و ساز آنها، می تواند ما را در شناسایی مشکلاتی که به ناباروری منجر می شوند، یاری کند.

وی افزود: این داده ها به ما امکان می دهند تصمیم های علمی و فرد محور بگیریم و درمان های هدفمند تری را برای هر مرد طراحی کنیم. نتیجه این رویکرد، افزایش شانس موفقیت باروری و کاهش چرخه های درمانی غیر ضروری است.

آبادپور تاکید کرد: در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، بررسی دقیق سلامت اسپرم و ارائه مشاوره تخصصی جزو روند استاندارد تشخیص ناباروری مردان است.

وی گفت: با استفاده از این روش ها، می توانیم بسیاری از علل ناشناخته ناباروری مردان را کشف کنیم و مسیر درمان را به شکل موثرتری هدایت کنیم.

آبادپور افزود: این رویکرد نشان می دهد که شناخت دقیق وضعیت اسپرم و سلامت سلولی آن نه تنها به بهبود تشخیص کمک می کند، بلکه می تواند راهی ایمن و علمی برای افزایش شانس والدگری موفق زوجین باشد.