محمد پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالگرد شهدای اقتدار و اتحاد ملی، اظهار کرد: یاد و نام شهدایی که برای امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند، نهتنها یک مناسبت تقویمی، بلکه یک مکتب و یک مسیر تمدنی است که امروز نیز باید با قدرت ادامه یابد.
بخشدار آبپخش با بیان اینکه امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران حاصل خون شهیدانی است که در برابر تهدیدات سخت و نرم ایستادند، افزود: اگر امروز دشمنان جرأت تعرض به خاک ایران را ندارند، بهخاطر اقتدار نیروهای مسلح، حضور مردم در صحنه و میراث گرانبهای شهداست.
پارسا شهدای اقتدار را «ستونهای استوار امنیت ملی» توصیف کرد و گفت: این شهدا با ایمان، غیرت و روحیه جهادی، الگویی برای نسل امروز و فردای جمهوری اسلامی ایران هستند. ما وظیفه داریم این فرهنگ را زنده نگه داریم و آن را به نسل جوان منتقل کنیم.
تأکید بر وحدت ملی و نقش مردم در استمرار امنیت
بخشدار آبپخش با اشاره به شرایط منطقهای و تهدیدات دشمنان تصریح کرد: در دورهای که دشمنان تلاش میکنند با جنگ ترکیبی، عملیات روانی و فشارهای اقتصادی، انسجام کشور را هدف قرار دهند، وحدت ملی بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران است. مردم ما بارها نشان دادهاند که در لحظات حساس، یکصدا و متحد از آرمانهای انقلاب و رهبری دفاع میکنند.
بخشدار آب پخش افزود: شهدای اقتدار، نماد همین وحدت و همدلیاند؛ مردانی که از همه اقوام، مذاهب و نقاط کشور برای دفاع از ایران برخاستند.
نقش جوانان و نهادهای انقلابی
پارسا با اشاره به نقش جوانان در استمرار مسیر شهدا گفت: جوانان امروز همان روحیهای را دارند که رزمندگان دیروز داشتند. حضور آنان در عرصههای علمی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، ادامه همان خط جهاد و مقاومت است.
وی همچنین از تلاشهای نیروهای مردمی و بسیج در حفظ امنیت و انسجام اجتماعی قدردانی کرد و افزود: بسیج و نیروهای مردمی، بازوان توانمند نظام در مقابله با تهدیدات هستند.
بخشدار آبپخش در پایان با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار و اتحاد ملی اظهار کرد: راه شهدا، راه عزت، استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. ما با تکیه بر ایمان مردم، رهبری حکیمانه و روحیه مقاومت، این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد، امنیت امروز جمهوری اسلامی ایران، میراث خون شهیدان و پاسداری از آن وظیفه همه ماست.
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