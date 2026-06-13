دیه شکستگی استخوان امسال به ۴۲۰ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ جدید دیه انواع جراحات، صدمات بدنی و شکستگی‌ها برای سال ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس ارقام اعلام‌شده، مبالغ مربوط به خسارات جسمانی از جراحات سطحی تا شکستگی استخوان و آسیب به اعضای بدن به‌روزرسانی شده است.

بررسی جدول جدید نشان می‌دهد دیه سرخ شدن صورت ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، کبودی صورت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و خراشیدگی پوست بدون خونریزی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین جراحت‌های بدون خونریزی در نواحی مختلف بدن از جمله سر و صورت، گردن، دست و پا و سایر اعضا مشمول ۲۱ میلیون تومان دیه خواهند بود. این رقم برای برخی آسیب‌های مشابه از جمله بخیه لب بدون خونریزی، پارگی قرنیه چشم بدون خونریزی و خراشیدگی زبان نیز در نظر گرفته شده است.

مطابق این جدول، دیه جراحات همراه با خونریزی در برخی اعضای بدن از جمله بینی، لب، گوش، زبان و چشم به ۴۲ میلیون تومان می‌رسد.

در بخش آسیب‌های جدی‌تر، دیه هر انگشت پا، شکستگی بینی قابل اصلاح، پارگی بینی قابل بهبود، پارگی یکی از دو لب با بهبودی کامل و شکستگی ستون فقرات با بهبودی کامل ۲۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

بر اساس ارقام منتشرشده، دیه پارگی لاله گوش، پارگی غضروف گوش و از بین بردن چشم نابینا نیز ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین بیشترین رقم درج‌شده در جدول مربوط به شکستگی استخوان هر عضو از جمله دست، پا، دنده و سایر استخوان‌ها است که ۴۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

گفتنی است تعیین مبلغ نهایی دیه در هر پرونده منوط به نظریه پزشکی قانونی و رأی مرجع قضایی بوده و ممکن است با توجه به شرایط، نوع آسیب و آثار باقی‌مانده از صدمه متفاوت باشد.