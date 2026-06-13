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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

جذب بانوان در دانشگاه علوم قضایی از سر گرفته شد

جذب بانوان در دانشگاه علوم قضایی از سر گرفته شد

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، از ازسرگیری پذیرش بانوان در مقاطع مختلف تحصیلی پس از سال‌ها وقفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید محسنی، با اشاره به مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی آموزش‌های تخصصی علوم قضایی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه در سال‌های پیش رو است و در این راستا افزایش ظرفیت جذب دانشجو در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به همین منظور بر اساس سند تحول و تعالی قضایی این دانشگاه مکلف به افزایش جذب و پرورش سالانه بیش از یک هزار دانشجو است. در همین راستا تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه برای تحقق این هدف بسیج شده است.

محسنی با بیان اینکه مجوزهای جدیدی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه اخذ شده است افزود: بر اساس این مجوزها، امکان جذب ۴۵۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی، ۲۰۰ نفر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین ۲۰۰ نفر از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دانشگاه از سرگیری جذب بانوان در مقاطع مختلف تحصیلی پس از سال‌ها وقفه است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های علمی و تخصصی بانوان را در حوزه علوم قضایی فراهم کند.

محسنی با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های دانشگاه علوم قضایی به داوطلبان و شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری گفت: آشنایی دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی با رشته‌های تخصصی علوم قضایی و فرصت‌های تحصیلی و شغلی این دانشگاه نقش مهمی در جذب استعدادهای برتر و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه قضایی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به عنوان دانشگاه تخصصی قوه قضاییه مأموریت تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای خدمت در دستگاه قضایی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با جذب دانشجویان مستعد و نخبه، زمینه تربیت قضات و مدیران تراز جمهوری اسلامی را بیش از پیش فراهم کند.

کد مطلب 6858620

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