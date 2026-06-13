به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی، با اشاره به پرداخت ودیعه مسکن به افراد آسیبدیده از جنگ رمضان اظهار کرد: تاکنون ۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به آسیبدیدگان ناشی از جنگ رمضان پرداخت شده است.
۱۹۷ نفر از ۲۰۶ متقاضی واجد شرایط موفق به دریافت ودیعه مسکن شدند
وی گفت: این مبلغ معادل ۹۵.۶۳ درصد از کل متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن است.
به گفته معاون عمرانی استاندار لرستان، از مجموع ۲۰۶ نفری که مشمول دریافت این کمک بودهاند، تاکنون ۱۹۷ نفر موفق به دریافت ودیعه مسکن شدهاند.
توزیع شهرستانی تسهیلات ودیعه مسکن
مجیدی با اشاره به توزیع شهرستانی تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در خرمآباد ۶۶ مورد، بروجرد ۵۲ مورد، نورآباد ۱۰ مورد، سلسله ۲۲ مورد، پلدختر ۱۳ مورد، دورود ۲۶ مورد و کوهدشت ۱۳ مورد ودیعه مسکن دریافت کردهاند.
وی تأکید کرد: روند رسیدگی به پرونده باقیمانده متقاضیان واجد شرایط نیز بدون وقفه ادامه دارد و تمامی تلاش دستگاههای اجرایی استان برای جبران خسارتهای وارد شده به مردم عزیز لرستان در جریان جنگ رمضان، با جدیت پیگیری میشود.
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