خبرگزاری مهر؛ گروه استانها، حمیدرضا عبدالمنافی* پیش از ظهر دوم تیرماه سال گذشته، جنگندههای رژیم صهیونیستی ساختمان سپاه استان البرز در کرج را هدف قرار دادند. این حمله در حالی صورت گرفت که شهر در آرامش فرو رفته بود؛ ضربهای سنجیده به یکی از مراکز فرماندهی استان، بدون هیچ اعلام قبلی و بدون هیچ اعتنایی به معیارهای حقوق بینالملل است.
در میان شهدای این جنایت، نام سرهنگ پاسدار رمضانعلی چوبداری، مسئول روابط عمومی سپاه البرز، بازتاب ویژهای در میان جامعه رسانهای استان داشت. پیکر او از زیر آوار بیرون کشیده شد.
شهید رمضانعلی چوبداری، آن روز قرار بود صاحب دختری زیبا شود، زمان تولد دختر و شهادت پدر در یک روز انجام گرفت.
در فضای رسانهای کشور، روابطعمومی نهادهای نظامی اغلب با محدودیت دسترسی، پاسخهای کلیشهای و فاصلهگذاری با خبرنگاران همراه است. سرهنگ چوبداری اما در میان اهالی رسانه استان البرز به چهرهای متفاوت شناخته میشد.
خبرنگاران با سابقه استان که در طول سالهای اخیر با او در تعامل بودهاند، یک وجه مشترک را در توصیفشان تکرار میکنند: او میان خبرنگاران تمایز سیاسی و جناحی قائل نمیشد. چه خبرنگار رسانه دولتی بود، چه خصوصی؛ چه همسو با سیاستهای رسمی بود، چه منتقد؛ با همه به یک شکل رفتار میکرد.
یکی از خبرنگاران باسابقه استان میگوید: با او فرقی نمیکرد کجا ایستادهای؛ اگر سوال حرفهای داشتی، جواب میگرفتی. این در روابط عمومی نهادهای نظامی کمیاب است.
خبرنگار دیگری که سالها در حوزه استان البرز کار کرده، میافزاید: بارها پیش آمد که در ساعات غیراداری با او تماس گرفتیم. هیچوقت تلفن را بیجواب نگذاشت. این برای کسی که مسئولیت رسانهای یک نهاد نظامی را دارد، معنای زیادی دارد.
آنچه شهید چوبداری را در خاطر همکاران رسانهایاش ماندگار کرده، نه موضع سازمانیاش، بلکه رویکرد شخصی او در مواجهه با خبر و خبرنگار بود. به گفته کسانی که با او کار کردهاند، او در مواقعی که انتشار خبری با حساسیت همراه بود، بهجای فشار برای توقف، ترجیح میداد با خبرنگار بنشیند و موضوع را تبیین کند.
این رویکرد، در فضایی که مدیران روابطعمومی اغلب نقش دروازهبانی سختگیرانه را بازی میکنند، نشانهای از بلوغ رسانهای بود. شهید چوبداری میدانست که خبرنگار دشمن نیست؛ و این دانستن را در رفتار روزمرهاش نشان میداد.
رژیم صهیونیستی با این حمله، یک بار دیگر نشان داد که اهداف نظامیاش تنها محدود به تجهیزات و زیرساختهای فیزیکی نیست. مراکز فرماندهی، ساختارهای ارتباطی و حلقههای اطلاعرسانی، بهطور هدفمند در تیررس قرار میگیرند. شهادت مسئول روابط عمومی سپاه البرز در این حمله، بُعد نمادین ماجرا را برجستهتر میکند.
هدف قرار دادن حلقههای ارتباطی در جنگهای مدرن، استراتژی محاسبهشدهای است؛ چرا که روایت میدان، کمتر از خود میدان اهمیت ندارد. رژیم صهیونیستی بارها نشان داده که از قدرت روایت و اطلاعرسانی هراس دارد؛ از اینروست که رسانهها، خبرنگاران و مدیران ارتباطی را نیز در زمره اهداف خود میآورد.
جامعه خبرنگاری استان البرز با شهادت سرهنگ چوبداری یک همراه حرفهای را از دست داد؛ کسی که در نگاه اهالی رسانه، پُل ارتباطی میان نهاد نظامی و فضای رسانهای بود. فضایی که همواره به چنین پُلهایی نیاز دارد.
رسانههای استان البرز در روزهای اخیر به شکلهای مختلف به شهادت او واکنش نشان دادهاند. آنچه در این واکنشها مشترک است، نه صرفاً ادای احترام رسمی، بلکه اشاره مکرر به ویژگیهای شخصی و حرفهای اوست؛ ویژگیهایی که در قالب عنوان سازمانی نمیگنجند.
سرهنگ شهید رسانه رمضانعلی چوبداری رفت، اما الگویی که از خود به جا گذاشت، در ذهن خبرنگاران البرز زنده میماند: مدیر رسانهای که به جای دیوار، پنجره میساخت.
فعال رسانه ای*
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