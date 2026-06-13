جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر دو شهید جدید و ۱۱ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

بر اساس گزارش آماری روزانه این وزارتخانه، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به ‌دلیل شرایط موجود تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، ۹۸۳ فلسطینی به شهادت رسیده و سه هزار و ۱۲۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۷۸۳ شهید در این مدت از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه افزود که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدای نوار غزه به ۷۲ هزار و ۹۹۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۲۳۰ نفر افزایش یافته است.