جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز یکشنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید جدید و ۱۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۸۶ نفر شهید و ۳ هزار و ۱۳۸ نفر مجروح شده‌اند و ۷۸۳ مورد نیز عملیات بیرون‌ کشیدن پیکر شهدا ثبت شده است.

طبق آمار کلی از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۹۹۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۲۴۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل شرایط موجود تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.