جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۵ شهید جدید و ۸ مجروح به بیمارستانهای این باریکه منتقل شده است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۹۷ فلسطینی به شهادت رسیده و سه هزار و ۱۵۲ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنین پیکر ۷۸۴ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
وزارت بهداشت غزه بیان کرد که از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۲۶۰ نفر افزایش یافته است.
این وزارتخانه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون به دلیل شرایط موجود نتوانستهاند به آنان دسترسی پیدا کنند.
نظر شما