شمار شهدای جنگ غزه از ۷۳ هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۷ شهید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده که ۶ نفر از آنان شهدای جدید و یک نفر از زیر آوار خارج شده است.

بر اساس این گزارش، در همین مدت ۶ نفر دیگر نیز بر اثر تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوارها و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

طبق آمار این وزارتخانه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۹۲ فلسطینی به شهادت رسیده، ۳ هزار و ۱۴۴ نفر زخمی شده و پیکر ۷۸۴ شهید از زیر آوارها بیرون کشیده شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۳ شهید و ۱۷۳ هزار و ۲۵۲ زخمی شده اند.