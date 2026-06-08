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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۸۰ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۹۸۰ نفر رسید

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدا از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۸۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۹ شهید و ۴۳ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۷۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۶۳ نفر زخمی شده‌اند و ۷۸۲ پیکر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۸۰ شهید و ۱۷۳ هزار و ۱۷۱ زخمی رسیده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که شماری از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها مانده‌اند و نیروهای امدادی به ‌دلیل شرایط میدانی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

این در حالی است که امروز رژیم صهیونیستی تجمعی از شهروندان فلسطینی در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، هدف قرار داد. در جریان این حمله دو نفر شهید و شماری دیگر زخمی شدند. «جاد یوسف سلیمان» کودک ۸ ساله در جریان این حمله هوایی اشغالگران به شهادت رسید.

کد مطلب 6854037

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