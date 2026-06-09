  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۹۸۸ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۹۸۸ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۸۸ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۸۸ نفر رسید.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از تاریخ مذکور تاکنون ۱۷۳ هزار و ۲۰۵ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در این باریکه از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۹۷۸ نفر شهید و ۳ هزار و ۹۷ نفر مجروح شدند. همچنین ۷۸۲ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

این وزارتخانه بیان کرد که بیمارستان‌های غزه طی ۲۴ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید و ۳۴ مجروح بودند.

هنوز شمار زیادی از شهدا در زیر آوار و در مسیرهایی قرار دارند که امکان دسترسی نیروهای امداد و نجات به آنها وجود ندارد.

کد مطلب 6855057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها