به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از خطوط تولید مجتمع کود آلی با تقدیر از تلاش‌های جهادی مدیریت شهری و جوانان متخصص اظهار کرد: معضل پسماند و شیرابه‌های ناشی از آن، سال‌هاست که دغدغه اصلی مردم شریف گیلان، به‌ویژه رشت بوده است. خوشبختانه امروز شاهدیم که روزانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ تن زباله ورودی از ۱۱ شهر و دهیاری‌های همجوار، در این مجتمع پردازش و به کود آلی مرغوب و ارگانیک تبدیل می‌شود.

آیت‌الله فلاحتی با مقایسه وضعیت فعلی با سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ این مجتمع تنها با یک خط نیمه‌ فعال کار می‌کرد، اما امروز با همت مسئولان جوان و انقلابی، سه خط تمام‌عیار و مدرن در حال تفکیک و پردازش زباله هستند. خروجی ریجکت (زباله خشک) بدون شیرابه دفن می‌شود و بخش عمده آن پس از طی فرآیندی علمی، به کود آلی مورد تقاضای کشاورزان و باغداران تبدیل می‌گردد؛ این یعنی امروز دیگر هیچ زباله جدیدی به سراوان گسیل نمی‌شود.

بحران تالاب انزلی و رودخانه‌های رشت؛ میراث کم‌توجهی گذشته

امام جمعه رشت با اشاره به سابقه دغدغه‌مندی خود از دو دهه پیش در خصوص محیط‌زیست استان، به عمق آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از پسماند اشاره کرد و گفت: کم‌توجهی برخی مسئولان ارشد در ادوار گذشته باعث شد تالاب انزلی که می‌توانست مانند ونیز اروپا بستر بی‌نظیر جذب توریست باشد، امروز به آلوده‌ترین تالاب کشور تبدیل شود.

وی افزود: دو رودخانه زرجوب و گوهررود رشت که پیش از انقلاب محل شنا و صید ماهی مردم بود، به واسطه همین شیرابه‌ها به آلوده‌ترین رودخانه‌های دنیا تبدیل شده‌اند؛ این یک فساد اجتماعی و زیست‌محیطی بزرگ است که مدیریت شهری جدید باید حل آن را در پیوست‌ها و مصوبات قانونی خود برای همیشه ماندگار کند.

علم پای کار محیط‌زیست؛ پیوند مجتمع کود آلی با شرکت‌های دانش‌بنیان

عضو مجلس خبرگان رهبری، کلید حل مسائل بر زمین‌مانده را تکیه بر علم بومی و شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: یکی از دغدغه‌های گذشته ما، وجود خرده‌شیشه‌ها در کود آلی تولیدی بود که کاربری کشاورزی آن را با مشکل مواجه می‌کرد. خوشبختانه با ارتباطی که میان این مجموعه و دانشگاه گیلان برقرار شد، جوانان نخبه ما با طراحی سیستمی کارآمد، این معضل را حل کردند.

وی اضافه کرد: امروز کشاورزی ما به سمت علمی شدن می‌رود؛ به طوری که به برکت دانش‌بنیان‌ها، برداشت برنج در هر هکتار از ۲.۵ تن به ۵ تن افزایش یافته است. ارتباط این کارخانه با شرکت‌های دانش‌بنیان باید روزبه‌روز قوی‌تر شود.

ایستادن بر بلندای کوه ۱۰۰ متری زباله؛ گزارشی از قلب تپنده سراوان

در ادامه این بازدید، آیت‌الله فلاحتی با حضور در منطقه دپوی پسماند سراوان، مستقیماً بر بلندای تپه‌ای به ارتفاع ۱۰۰ متر و وسعت ۱۹ هکتار که حاصل تجمیع ۴۰ ساله زباله است، ایستاد و اقدامات صیانتی را بررسی کرد.

وی با تشریح تفاوت‌های ملموس وضعیت فعلی سراوان با گذشته گفت: در گذشته وقتی به این منطقه می‌آمدیم، هجوم مگس‌ها و بوی تعفن شدید زندگی را برای اهالی محل غیرقابل‌تحمل کرده بود؛ اما امروز با کاور کردن تپه زباله با خاک و شن و مالچ‌پاشی، دیگر خبری از آن حجم مگس و بوی آزاردهنده نیست. با فرارسیدن باران نیز نفوذ آب به داخل دپو مهار شده تا شیرابه جدیدی تولید نشود.

مطالبه از دولت؛ ضرورت تصفیه نهایی شیرابه‌های ۴۰ ساله

خطیب جمعه رشت با اشاره به استخر تجمع شیرابه‌های سراوان و لزوم هدایت آن به تصفیه‌خانه گفت: تصفیه‌خانه مستقر در سراوان به دلیل محدودیت‌ها پاسخگوی کامل نیست. طرح مدیریت شهری جدید برای احداث سیستم تصفیه نوین در کنار کارخانه کود آلی جهت تبدیل شیرابه به ۱۰۰ متر مکعب آب خاکستری و کشاورزی در روز، طرحی هوشمندانه و حیاتی است؛ زیرا خارج شدن کامل اثرات مخرب این دپوی ۴۰ ساله شاید ۱۰ سال زمان ببرد.

مطالبه از پایتخت؛ این غده چرکین باید برای همیشه پاک شود

آیت‌الله فلاحتی در پایان این بازدید میدانی، خطابه مطالبه‌گرانه خود را متوجه پایتخت‌نشینان کرد و اظهار داشت: از وزیر محترم کشور و دولت محترم می‌خواهم؛ استاندار محترم، فرماندار و شهرداری رشت با تمام توان پای کار هستند، اما مهار کامل این ابر معضل نیازمند اعتبارات و حمایت‌های ویژه ملی است. دولت باید به یاری مسئولان استان بشتابد تا این غده چرکین زیست‌محیطی برای همیشه از چهره استان سرسبز گیلان پاک شود.

احیای زرجوب و گوهررود در اولویت قرار گیرد

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با صدور دستور پیگیری ویژه برای شریان‌های آبی مرکز استان گفت: موضوع حل مشکل و پاکسازی دو رودخانه حیاتی استان (زرجوب و گوهررود) باید به عنوان یک اولویت فوری و بدون فوت وقت، به‌طور جدی در مصوبات، پیوست‌های قانونی و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی افزود: در منطقه سراوان، اگرچه تلاش‌های فراوان و ارزشمندی در حوزه پسماند شکل گرفته که شایسته تقدیر است، اما این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست و باید تا رسیدن به پاکسازی کامل، این برنامه‌ها با قوت تکمیل و تقویت شود.

رسالت رسانه ملی در فرهنگ‌سازی؛ تولید مستند جامع

آیت‌الله فلاحتی نقش رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما را در تغییر رفتارهای اجتماعی و ترویج مصرف محصولات بازیافتی کلیدی خواند و تأکید کرد: در این کارزار زیست‌محیطی، نقش رسانه‌ها بسیار حیاتی است. صداوسیما و تیم‌های رسانه‌ای مکتوب و مجازی باید با حضور در میدان و تولید یک مستند جامع و اثرگذار، فرآیند تبدیل پسماند به کود آلی باکیفیت و اقدامات جهادی انجام‌شده را به تصویر بکشند تا علاوه بر امیدآفرینی، فرهنگ‌سازی لازم در جامعه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز جوانان ما صاحب ایده، خلاق، جسور و خوش‌فکر هستند. ما باید با تمام وجود از ظرفیت جوانان نخبه و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای نوین در مدیریت پسماند استفاده کنیم. بی‌تردید آینده روشن این استان سرسبز، با تکیه بر علم، فناوری، نوآوری و اراده جمعی ساخته خواهد شد.