۷۷۵ مراجعه به اورژانس شاهرود؛ ۳۳ مصدوم ترافیکی بدون تلفات جانی

جعفر مطهری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، از مراجعه ۷۷۵ طی دو روز تعطیلات به اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) خبر داد و بیان کرد: ۳۳ مورد این مراجعه ها مربوط به مصدومان حوادث ترافیکی بوده است.

وی ادامه داد: حجم بالای تردد مسافران به ویژه در ایام تعطیل و فصل تابستان در محور مواصلاتی تهران به مشهد و بالعکس این افزایش سوانح ترافیکی را رقم زده است.

رئیس بیمارستان امام حسین شاهرود خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث تلخ و غیر قابل جبران از سوی رانندگان شد و اضافه کرد: استراحت به موقع و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی تضمین کننده سلامت سفر است.

مطهری نسب با اشاره به اینکه خوشبختانه حوادث فوتی نداشتند، اضافه کرد: برخی مواقع آسیب ناشی از حوادث تا سال ها گریبان گیر خانواده ها و فرد می شود لذا رعایت چند اصل ساده سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و استراحت به موقع مانع این آسیب ها خواهد شد.