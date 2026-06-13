  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

۷۷۵ مراجعه به اورژانس شاهرود؛ ۳۳ مصدوم ترافیکی بدون تلفات جانی

۷۷۵ مراجعه به اورژانس شاهرود؛ ۳۳ مصدوم ترافیکی بدون تلفات جانی

شاهرود- رئیس بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود از ثبت ۷۷۵ مراجعه به اورژانس این بیمارستان طی دو روز گذشته خبر داد و گفت: ۳۳ نفر از مصدومان، حادثه‌دیدگان ترافیکی بودند که هیچ مورد فوتی نداشت.

جعفر مطهری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، از مراجعه ۷۷۵ طی دو روز تعطیلات به اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) خبر داد و بیان کرد: ۳۳ مورد این مراجعه ها مربوط به مصدومان حوادث ترافیکی بوده است.

وی ادامه داد: حجم بالای تردد مسافران به ویژه در ایام تعطیل و فصل تابستان در محور مواصلاتی تهران به مشهد و بالعکس این افزایش سوانح ترافیکی را رقم زده است.

رئیس بیمارستان امام حسین شاهرود خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث تلخ و غیر قابل جبران از سوی رانندگان شد و اضافه کرد: استراحت به موقع و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی تضمین کننده سلامت سفر است.

مطهری نسب با اشاره به اینکه خوشبختانه حوادث فوتی نداشتند، اضافه کرد: برخی مواقع آسیب ناشی از حوادث تا سال ها گریبان گیر خانواده ها و فرد می شود لذا رعایت چند اصل ساده سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و استراحت به موقع مانع این آسیب ها خواهد شد.

کد مطلب 6858814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها