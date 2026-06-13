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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

شناسایی و دستگیری ۵ متهم به تشویش اذهان عمومی در کرمان

شناسایی و دستگیری ۵ متهم به تشویش اذهان عمومی در کرمان

کرمان- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان از شناسایی و دستگیری ۵ متهم به تشویش اذهان عمومی در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان اعلام کرد: در پی اجرای رزمایش اخیر خادمان نظم و امنیت با محوریت رصد دقیق و گسترده فعالیت‌های مخل امنیت عمومی در فضای مجازی، تعداد ۵ متهم به اتهام تشویش اذهان عمومی، حمایت از معاندان، اعلام همکاری با دشمنان نظام و جانبداری از حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی شناسایی شدند.

بر اساس این گزارش، در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، فعالیت‌های این افراد در ارتکاب و یا مشارکت مؤثر در جرایم یادشده به‌صورت دقیق تحت رصد قرار گرفت و در نهایت، طی چند عملیات جداگانه در نقاط مختلف شهر کرمان دستگیر شدند.

در گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان آمده است: با اقدام به‌موقع مأموران، از ادامه زمینه فعالیت این متهمان در فضای مجازی نیز جلوگیری به عمل آمد و متهمان پس از انجام تحقیقات تکمیلی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 6858824

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