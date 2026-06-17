واکنش پلیس کرمان به حادثه‌ معدن روستای پشموکیِ شهرستان فاریاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان چهارشنبه شب در اطلاعیه ای اعلام کرد: امروز تعدادی از اهالی روستای پشموکیِ فاریاب در اعتراض به نحوه بهره‌برداری از معدنِ کرومیت این منطقه اقدام به تجمع و اعتراض به مسئولان مربوطه کردند که پلیس برای مدیریت موضوع و جلوگیری از افزایش تنش‌ها وارد عمل شد.

در این تجمع توهین و تعرض به مأموران توسط برخی افراد منجر به مداخله عوامل پلیس شد و نحوه مواجهه با تعدادِ معدودی از خانم‌ها به اقتضایِ شرایط و برای جلوگیری از رفتارهای تنش‌زا بوده است.

همچنین تأکید می‌ شود چنانچه تخلف یا رفتاری خارج از ضابطه از سوی هر مأمور محرز شود، مطابق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

گفتنی است اهالی روستای پشموکی فاریاب در جنوب استان کرمان صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه در اعتراض به نحوه فعالیت معدن کرومیت این شهرستان تجمع کرده بودند که منجر به مداخله نیروی انتظامی و بازداشت چند نفر شد.