بازداشت اعضای یک گروه فعال در تشویش اذهان عمومی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان اعلام کرد: در پی رصدهای تخصصی پلیس، مدیر یک گروه فعال در فضای مجازی به‌همراه ۷ عضو اصلی آن که با انتشار مطالب کذب، حمایت از رژیم منحوس صهیونیستی، شایعه‌سازی و ایجاد اختلال در آرامش روانی شهروندان فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان، متهمان با ایجاد گروه در فضای مجازی و انتشار گسترده محتوای خلاف واقع و تحریک‌کننده، تلاش داشتند با سوءاستفاده از اعتماد مخاطبان، زمینه نگرانی و التهاب روانی در جامعه را افزایش دهند.

این افراد پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، تحویل مراجع قانونی و روانه زندان شدند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان با بیان اینکه با عوامل انتشار اخبار نادرست و فعالیت‌های مخل امنیت روانی شهروندان با جدیت برخورد خواهد شد افزود: شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.