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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

دستگیری سارقان سابقه دار سیم و کابل برق در مشگین شهر

دستگیری سارقان سابقه دار سیم و کابل برق در مشگین شهر

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر از دستگیری ۲ سارق حرفه ای سیم و کابل برق در عملیات مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ فرهنگیان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان مشگین شهر،بررسی موضوع با هدف کشف سرقت ها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی رد پای ۲ سارق سابقه دار در رابطه با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی که پس از هماهنگی قضایی،سارقان در عملیات پلیسی توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ فرهنگیان در خیابان کوی امام رضا دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه ۳ میلیارد ریال برآورد شده است؛ سارقان در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب ۹ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

کد مطلب 6858838

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