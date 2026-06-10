دستگیری سارقان سابقه دار طلاجات به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال در پارس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منزل شهروندان در شهرستان پارس آباد، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان و کشف سرقتها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی رد پای ۵ سارق سابقه دار در رابطه با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی؛ که سارقان طی چند عملیات پلیسی توسط ماموران آگاهی شهرستان پارس آباد در استان های تهران و زنجان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: سارقان در بازجویی های پلیس به ارتکاب۲ فقره سرقت اعتراف و ارزش اموال مسروقه کشف شده از آنان، ۲۷۰میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار تقوی افزود: سارقان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.