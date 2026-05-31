دستگیری اراذل و اوباش سابقه دار در پارس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی اظهار کرد: در پی قدرت نمایی و عربده کشی یکی از اراذل و اوباش سابقه دار در خیابان جانبازان شهر پارس آباد و برهم زدن امنیت و آرامش فردی و اجتماعی با استفاده از سلاح سرد، بلافاصله اکیپ عملیاتی پلیس و گشت های انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با اشرافیت اطلاعاتی و در یک عملیات مقتدرانه و هوشمندانه پلیسی، اراذل و اوباشی که با سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی و تمرد به ماموران گشت فوریت های پلیسی نموده و با رفتار مجرمانه،امنیت و آرامش مردم را برهم زده بود؛دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و برخورد با اراذل و اوباش یکی از اولویت های ماموریتی پلیس است؛گفت: اراذل و اوباش دستگیر شده در سوابق مجرمانه خود چند مورد درگیری و برهم زدن نظم و امنیت فردی و اجتماعی را دارد که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.