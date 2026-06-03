به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود احدی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی کلاهبرداری با رسید جعلی بررسی موضوع در دستور کار کارکنان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود : با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس فتا، کلاهبردار شناسایی و طی عملیاتی در مخفیگاهش در شهرستان اردبیل دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل ادامه داد : در این روش، کلاهبردار کالایی را از افراد خریداری می‌کند، سپس برای پرداخت هزینه، یک رسید جعلی با برنامه رسید ساز موبایلی ایجاد کرده و آن را به فرد فروشنده کالا ارسال می کند. فروشنده نیز که به کلاهبردار اعتماد کرده و کالا را از طریق اسنپ ارسال می کند و زمانی متوجه کلاهبرداری می‌شود که دیگر دیر شده و خبری از فرد کلاهبردار نیست.

وی به شهروندان توصیه کرد هرگز به دیدن یک رسید پرداخت، چه کاغذی و چه تصویری اکتفا نکنند و حتماً موجودی حساب خود را با دستگاه کارتخوان یا موبایل بانک یا اینترنت بانک بررسی کنند تا از واریز وجه مطمین شوند، در معاملات کلان با درخواست تصویر کارت ملی و ثبت اطلاعات، طرف مقابل را احراز هویت نمایند، خرید و فروش خود را از طریق پلتفرم‌های رسمی و دارای تضمین امنیتی انجام دهند و در صورت مواجهه با هرگونه اقدام مشکوک، بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش دهند.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل با تاکید بر اینکه اولویت پلیس فتا پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: با اطلاع رسانی های صورت گرفته متناسب با روش های نوین کلاهبرداری و جرایم سایبری و با آموزش های همگانی در راستای افزایش سطح آگاهی شهروندان و پیشگیری از وقوع جرایم این یگان گام برداشته است.