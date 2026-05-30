دستگیری ۸۰ خرده فروش مواد مخدر در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله بیست و هفتم طرح آرامش در شهر اردبیل خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت ۷۲ ساعت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۱۶ معتاد متجاهر و ۸۰ خرده فروش مواد مخدر، کشف ۲۲ کیلو و ۳۷۴ گرم انواع مواد مخدر و توقیف ۴ دستگاه خودرو از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.