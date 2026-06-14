هلن میرن جنایت علیه بشریت توسط اسرائیل را محکوم ‌کرد؛ حمایت اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، بازیگر انگلیسی که زمانی به دلیل حمایت از اسرائیل با مخالفت روبه رو شده بود، تائید کرد که به هیچ طریقی نمی توان جنایت علیه بشریت و کاری را که اسرائیل در قبال فلسطین انجام داده، پذیرفت.

هلن میرن، بازیگر برنده جایزه اسکار، سال پیش در لندن برای محکوم نکردن اسرائیل با حمله لفظی مواجه شد و این پرونده اکنون به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت در دست بررسی است.

میرن که در جشنواره فیلم تائورمینا حضور دارد، در گفتگو با خبرنگاران فردی که در خیابان به او و همسرش حمله و او را «صهیونیست شیطانی» خطاب کرده بود، احتمالا بیش از حد احساساتی خواند و گفت: نمی‌دانم شاید چیزهایی در اینترنت خوانده یا فکر کرده چیزی را خوانده که نخوانده، نمی‌دانم.

اما ناپیدا نیست که میرن با اسرائیل بیگانه نیست و سال ۲۰۲۳ در فیلم زندگینامه‌ای «گلدا» ساخته گای ناتیو، نقش رهبر جنجالی اسرائیل، گلدا مایر را بازی کرده است.

این بازیگر حالا به روشنی بیان کرد که اگرچه سابق بر این به این کشور علاقه داشت، اما اقدامات اخیر آن علیه فلسطینی‌ها را تأیید نمی‌کند.

وی گفت: نیروهای شیطانی، همه جا ظهور می‌کنند، اینطور نیست؟ حتی در کشوری مانند اسرائیل که فکر می‌کنید مردم آن چه سرگذشت سختی را تحمل کرده بودند و بعد از خودتان می‌پرسید؛ خدای من اگر این اتفاق برای شما افتاده، چگونه می‌توانید اعمالی را که با شما به عنوان یک ملت انجام شده، با ملت دیگری تکرار کنید؟

میرن با تاکید گفت: جنایت علیه بشریت، جنایت علیه بشریت است.

این بازیگر که گفت رابطه‌اش با اسرائیل با جامعه هنری و جامعه روشنفکری آن بوده، علاقه خود به آن را محصول بزرگ شدن در دوران پس از جنگ جهانی دوم و ضرورت مقابله با هولوکاست خواند و با طعنه به خودش گفت: اگرچه شاید این کار هم به روش اشتباه، در مکان اشتباه انجام شده باشد، نمی‌دانم، اما تصور می‌کردیم بعد از آن وحشت باید اتفاقی بیفتد و با آن مقابله ‌شود.

میرن اذعان کرد پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائیل و در نتیجه عملیات نظامی ویرانگر اسرائیل در غزه، یهودستیزی افزایش یافته و افزود: کاری که دولت اسرائیل انجام داده برای اسرائیل و برای درک ما از آن بسیار مخرب بود؛ بسیار وحشتناک و بسیار مخرب ... .

وی با اشاره به دیکتاتورهایی چون کاترین کبیر ملکه روسیه در قرن ۱۸ و اسکندر که حمله کرد، مردم را کشت، شهرها را ویران کرد و چنگیز خان که با وحشیگری باورنکردنی و ظلمی باورنکردنی، سرزمین گرفت، یادآور شد اسرائیل هم به همین شکل در تاریخ باقی می‌ماند و گفت: شر همیشه در کمین است. من نقش گلدا مایر را بازی کردم ... و نگاهم به اسرائیل آرمان‌گرا بود ... من همیشه فکر می‌کردم اسرائیل کشوری است که هرگز کار اشتباهی انجام نمی‌دهد اما، البته، آنها حتی در آن دوره هم داشتند کار اشتباه می‌کردند ... .

میرن ۸۰ ساله، بازیگر برنده جایزه اسکار برای «ملکه» امسال در جشنواره فیلم تائورمینا با جایزه یک عمر دستاورد هنری تجلیل می‌شود.