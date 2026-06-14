عملیات انگلیس علیه نفتکش مرتبط با «ناوگان سایه» روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، کر استارمر نخست وزیر انگلیس با انتشار یک پیام در فضای مجازی اعلام کرد، در نخستین ساعات صبح امروز یکشنبه به نیروهای مسلح این کشور دستور داده تا مانع عبور یک نفتکش وابسته به ناوگان سایه روسیه از کانال مانش شوند.

وی اضافه کرد، این عملیات به صورت موفقیت آمیز انجام شد و به مثابه ضربه جدیدی علیه روسیه به شمار می رود. ما به کسانی که از جنگ پوتین علیه اوکراین حمایت می کنند می گوییم که نمی توانند پنهان شوند.

وزارت دفاع انگلیس نیز اعلام کرد که نیروهای این کشور صبح امروز بر روی عرشه یک نفتکش تحت تحریم های مربوط به ناوگان سایه در کانال مانش مستقر شدند. نفتکش موسوم به سمیرتوس به سواحل جنوبی انگلیس هدایت خواهد شد.

استارمر مارس گذشته اعلام کرد که با اتخاذ اقدامات بیشتر علیه این نفتکش ها موافق است. اتحادیه اروپا نیز بسته جدیدی از تحریم ها علیه روسیه و فروش نفت توسط این کشور را پیشنهاد داده که ناوگان سایه، بانک ها، معادن، تولیدات شیلات و رمزارزها را شامل می شود.