هلن میرن باز هم با ملکه جایزه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، جایزه لارنس اولیویه برای نقشی که این بازیگر در نمایش "مخاطب" ایفا کرد، به وی تعلق گرفت.

این نمایش که نوشته پیتر مورگان است نشان‌دهنده ملاقات‌های هفتگی ملکه با نخست وزیران مختلف از وینستون چرچیل تا دیوید کامرون است و میرن بار دیگر در نقش ملکه ظاهر شده است.

در میان برنده های دیگر این جوایز، ریچارد مک کیب که در نقش هارولد ویلسون فقید ظاهر شده نیز جایزه نقش بازیگر مرد مکمل را دریافت کرد.

جوایز اولیویه شب پیش در مراسمی که مستقیم از تلویزیون پخش می شد، در اپرای سلطنتی به برندگانش اهدا شد.

میرن که با دریافت این جایزه، جوایز هنری خود را تکمیل کرده گفت خود ملکه الیزابت نیز به دلیل حضور ثابت قدمش در عرصه سیاست قرن بیستم و بیست و یکم شایسته دریافت جایزه است.

اما بزرگترین برنده این شب "حادثه عجیب سگی در نیمه شب" از تولیدات تئاتر ملی بریتانیا بود که با اقتباس از رمانی پرفروش به همین نام نوشته مارک هادون به صحنه رفته بود. این نمایش هفت جایزه گرفت که شامل بهترین بازیگر مرد برای لوک تریدوی نیز بود. جایزه بهترین نمایش، بهترین کارگردانی (ماریان الیوت)، بهترین زن مکمل (یکولا واکر) از دیگر جوایزی بود که نصیب این اثر شد.

جوایز اولیویه از سال 1976 اهدا می‌شوند و انجمن تئاتر لندن اهدا کننده آن‌ها است.