به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله علیپناه بهنمیری مدیر پروژه بازسازی شرکت فجر انرژی خلیج فارس با اشاره به حادثه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ و آسیب به بخشی از تأسیسات نیروگاهی به دلیل حمله دشمن، بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تصمیم مدیران شرکت بر بازیابی هرچه سریعتر واحدهای باقیمانده و بازگرداندن ظرفیت تولید متمرکز شد تا افزونبر حفظ پایداری خدماترسانی، پیام ایستادگی و تداوم فعالیت شرکت به ذینفعان، بازار و صنعت کشور مخابره شود.
وی افزود: به این منظور، راهبرد بازسازی و توسعه شرکت در سه فاز کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شد که فاز نخست آن با هدف بازیابی اولیه و بازگشت سریع واحدهای قابل بهرهبرداری به مدار تولید، در کمتر از پانزده روز به نتیجه رسید.
مدیر پروژه بازسازی فجر انرژی خلیج فارس با بیان اینکه این اقدام نقشی مؤثر در حفظ پایداری تأمین انرژی صنایع منطقه داشت، تصریح کرد: بازیابی سریع ظرفیتهای موجود، افزونبر آثار اقتصادی ارزشمند، این پیام را به بازار و فعالان صنعت منتقل کرد که فجر انرژی خلیج فارس همچنان با اقتدار، توانمندی و اتکا به دانش و تجربه متخصصان خود به مسیر فعالیت ادامه میدهد.
علیپناه بهنمیری درباره مراحل بعدی برنامه بازسازی گفت: پس از انجام مطالعات کارشناسی، فنی و مدیریتی، راهبرد میانمدت و بلندمدت شرکت در دو مسیر موازی تعریف شد. مسیر نخست شامل تعمیر، بازسازی و بازیابی حداکثری توربینها، ژنراتورها و تجهیزات آسیبدیده در نیروگاههای ناحیه یک و دو است و مسیر دوم بر طراحی و احداث نیروگاههای جدید سیکل ترکیبی با هدف بازگردانی ظرفیت پیشین و توسعه ظرفیت تولید متمرکز است.
وی با اشاره به اینکه در فاز اجرایی، عملیات آواربرداری، جمعآوری واحدهای آسیبدیده و آمادهسازی سایتهای اجرایی آغاز شده و با سرعت مطلوب در حال پیشرفت است، ادامه داد: برای نیروگاههای ناحیه یک و دو برنامههای اجرایی مشخص تدوین شده است و تیمهای عملیاتی بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند.
همزمانی تعمیرات و توسعه
مدیر پروژه بازسازی فجر انرژی خلیج فارس با اشاره به پیشرفت فعالیتهای مهندسی و طراحی نیروگاههای جدید بیان کرد: همزمان با عملیات بازسازی، فرایند طراحی و مهندسی نیروگاههای سیکل ترکیبی جدید نیز در حال انجام است تا پروژههای تعمیرات و توسعه بهطور همزمان پیش بروند.
علیپناه بهنمیری ظرفیت برنامهریزیشده برای نیروگاه ناحیه دو را یکهزار و ۶۰۰ مگاوات و نیروگاه ناحیه یک را یکهزار مگاوات اعلام کرد و افزود: با بازیابی توربینهای آسیبدیده و اجرای برنامههای توسعهای، ظرفیت تولید و قابلیت اطمینان شبکه تأمین انرژی منطقه بهشکل قابل توجهی افزایش مییابد.
وی یادآور شد: افق نخست برنامه بازسازی، بازگردانی واحدهای گازی طی حدود یک سال آینده است و تکمیل نیروگاههای سیکل ترکیبی جدید نیز در یک برنامه زمانبندی حدود ۲۲ ماهه دنبال میشود.
مدیر پروژه بازسازی فجر انرژی خلیج فارس ابراز امیدواری کرد: با تلاش متخصصان، کارکنان و پیمانکاران پروژه، برنامههای بازسازی و توسعه مطابق زمانبندی پیشبینیشده محقق شود و با بهرهبرداری از نیروگاههای جدید و افزایش ظرفیت تولید بخار، پایداری تأمین انرژی صنایع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بیش از پیش ارتقا یابد.
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