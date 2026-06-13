برخورد با مدارس غیرمجاز در سمنان؛ استاندار: فرمانداران پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان در استانداری با تأکید بر اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در مدیریت بیان کرد: فرمانداران به عنوان رؤسای شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ها باید توجه ویژه‌ای به مسائل این حوزه داشته باشند و در کنار مأموریت‌های مهمی همچون مدیریت بازار، آب، بهداشت و درمان، موضوع تعلیم و تربیت را نیز با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی مراکز آموزشی افزود: شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز آموزشی باید با همکاری آموزش و پرورش، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های نظارتی و نیروی انتظامی به صورت مستمر دنبال شود تا از شکل‌گیری و گسترش فعالیت‌ های خارج از ضوابط قانونی جلوگیری شود.

استاندار سمنان در ادامه با تأکید بر اهمیت فعالیت کمیته فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در آموزش و پرورش گفت: امروز دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای و فضای مجازی سرمایه‌ گذاری گسترده‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار نسل جوان انجام داده‌اند و در این شرایط باید با استفاده از روش‌های علمی، محتوای روزآمد و ابزارهای نوین آموزشی، فرهنگ ایثار و مقاومت را برای نسل جدید تبیین کنیم.

کولیوند با بیان اینکه استان سمنان از ظرفیت کم‌نظیری در حوزه ایثار و شهادت برخوردار است، خاطرنشان کرد: سمنان به نسبت جمعیت، یکی از استان‌های پیشرو کشور در تقدیم شهدا و ایثارگران است و باید از این ظرفیت بزرگ برای تولید محتوا، روایتگری و فعالیت‌های فرهنگی بهره گرفت. در این مسیر، آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی و گفت‌وگو با خانواده‌های شهدا و ایثارگران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر تسریع در اجرای طرح‌های عدالت آموزشی، تکمیل پروژه‌های آموزشی، تجهیز مدارس و اجرای طرح شهید عجمیان تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا پروژه‌های عمرانی و آموزشی در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.