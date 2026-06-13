مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش یک تا ۲ درجهای دمای هوا در استان طی ۲۴ ساعت پیش رو، اظهار کرد: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.
به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۳۹درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: تا پنج روز آینده در سطح استان، آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعد ازظهر وزش باد و در مناطق شمالی و شرقی گاهی خیزش گردوخاک محلی پیشبینی میشود.
معتمدی افزود: روزهای سهشنبه و چهارشنبه در ساعات عصر و شب وزش باد شدید و توفان گردوخاک را در نواحی شرقی استان انتظار داریم.
وی اضافه کرد: نفوذ گردوخاک از این نواحی به مرکز استان سبب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی و مرکزی خواهد شد.
به گفته وی، همچنین از امروز تا روز دوشنبه، در ساعات عصر، سرعت وزش باد در نیمه غربی استان افزایش مییابد.
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