به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، مأموران انتظامی شهرستان چگنی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، در راستای مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ در سطح حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و دستگیری ۶ خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

کشف ۱۶ کیلو و ۵۸ گرم تریاک از متهمان

در بازرسی از متهمان، مقدار ۱۶ کیلو و ۵۸ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم مبارزه با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه توزیع و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.