به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌بین،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های شهری و تأمین سرانه‌های خدماتی اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون ۱۹ فرصت سرمایه‌گذاری در این منطقه شناسایی شده است.

وی افزود: از مجموع این فرصت‌ها، ۷ پروژه پس از طی مراحل مطالعاتی، طراحی و ارزیابی ارزش ریالی توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، به مرحله عقد قرارداد مشارکتی رسیده است.

حق‌بین با بیان اینکه هزینه اجرای این پروژه‌ها بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد ریال است، گفت: این اعتبار از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی تأمین شده و در حوزه‌های مختلف شهری هزینه خواهد شد.

شهردار منطقه یک ادامه داد: احداث، تجهیز و بهره‌برداری مجموعه ورزش‌های راکتی بوستان مهرگان در زمینی به مساحت ۳۸۵۰ مترمربع، مجموعه ورزشی پدل بوستان نفس در زمینی به مساحت ۲۱۶۰ مترمربع و مجموعه پدل بوستان تندرستی در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع از جمله این قراردادهاست.

وی افزود: در حوزه فرهنگی و گردشگری نیز قراردادهای بازسازی، تجهیز و بهره‌برداری مجموعه باغ‌موزه دارآباد و کافه‌ رستوران بوستان زعفرانیه منعقد شده است.

حق‌بین با اشاره به حوزه حمل‌ونقل و زیرساختی گفت: احداث، تجهیز و بهره‌برداری جایگاه سوخت و شارژ الکتریکی خودرو گلچین در محله ازگل و همچنین مرکز خدمات و جایگاه شارژ خودروهای برقی شهید طباطبایی‌پور در میدان تجریش نیز در قالب این قراردادها تعریف شده است.

شهردار منطقه یک در پایان خاطرنشان کرد: مراحل اداری سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به مرحله عقد قرارداد و اجرا برسد.