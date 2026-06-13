به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهلولی زنجانی، سرپرست فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران در مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت استان البرز با اشاره به جایگاه این استان در ورزش کشور اظهار کرد: البرز با برخورداری از جمعیت جوان، مربیان توانمند و ورزشکاران مستعد، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و توسعه رشته اسکیت برخوردار است و می‌تواند سهم پررنگ‌تری در موفقیت‌های ملی و بین‌المللی این رشته ایفا کند.

وی با بیان اینکه آینده ورزش نیازمند مدیریت مبتنی بر برنامه و تخصص است، افزود: هیئت‌های ورزشی زمانی می‌توانند به موفقیت پایدار دست یابند که اهداف خود را بر پایه برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از دانش روز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تدوین و اجرا کنند.

سرپرست فدراسیون اسکیت، توسعه اسکیت‌برد را یکی از اولویت‌های مهم این رشته برشمرد و گفت: با توجه به جایگاه المپیکی اسکیت‌برد، ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، گسترش آموزش‌های تخصصی و شناسایی استعدادهای جدید باید در صدر برنامه‌های توسعه‌ای هیئت‌های استانی قرار گیرد.

بهلولی زنجانی همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه فضاهای ورزشی استان البرز تصریح کرد: هرچند این استان با چالش‌هایی در بخش زیرساخت مواجه است، اما ظرفیت‌های انسانی و انگیزه بالای فعالان این رشته می‌تواند بسیاری از این موانع را جبران کرده و مسیر رشد اسکیت را هموار سازد.

در ادامه این نشست، حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به شکاف میان رشد جمعیت و توسعه امکانات ورزشی در استان گفت: البرز به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین استان‌های کشور، سالانه با افزایش قابل توجه جمعیت مواجه است، اما توسعه زیرساخت‌های ورزشی متناسب با این روند پیش نرفته و همین موضوع فشار مضاعفی بر امکانات موجود وارد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای ورزشی افزود: برنامه‌ریزی برای اجرای ۲۸ پروژه عمرانی ورزشی در نقاط مختلف استان انجام شده و این طرح‌ها پس از طی مراحل کارشناسی و مطالعات تخصصی، در مسیر اخذ مجوزها و تأمین منابع قرار گرفته‌اند.

رضایی همچنین با اشاره به افتخارات ورزشکاران البرزی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های زیرساختی، البرز همچنان در جمع استان‌های برتر کشور در حوزه ورزش قهرمانی قرار دارد و این موفقیت مرهون تلاش ورزشکاران، مربیان، هیئت‌های ورزشی و خانواده بزرگ ورزش استان است.

در پایان مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت استان البرز، سروش خندان‌دل با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید این هیئت برای یک دوره چهار ساله انتخاب شد؛ انتخابی که فعالان این رشته امیدوارند آغازگر فصل تازه‌ای از توسعه اسکیت در استان باشد.