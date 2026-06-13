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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی با محوریت «ائمه جمعه و فرمانداران» در سمنان

تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی با محوریت «ائمه جمعه و فرمانداران» در سمنان

سمنان- استاندار سمنان از تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی با محوریت ائمه جمعه و فرمانداران خبر داد و گفت: این قرارگاه‌ها با هدف تقویت خدمت‌رسانی به مردم در شرایط محدودیت اعتبارات عمرانی فعال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان که ظهر شنبه با حضور اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه استان برگزار شد اعلام کرد: در شرایط فعلی که استان با محدودیت جدی در اعتبارات عمرانی مواجه است، مدیریت استان تلاش کرده با استفاده از ابزارهای جایگزین همچون اوراق مالی و ظرفیت‌های ملی، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی را حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری هنوز اعتبارات عمرانی به‌طور کامل تخصیص نیافته است، افزود: سال گذشته نیز تنها بخش محدودی از منابع مصوب در اختیار استان قرار گرفت و همین موضوع موجب شد بخشی از پروژه‌ها با استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرمستقیم ادامه پیدا کند.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حضور فعال مدیران در شهرستان‌ها و ارتباط مستمر با ائمه جمعه اظهار داشت: فرمانداران به‌عنوان هماهنگ‌کنندگان امور شهرستانی موظف‌اند مسائل آموزشی، فرهنگی و اجرایی را با دقت و جدیت دنبال کنند.

کولیوند همچنین از تصویب احداث نخستین مجتمع اداری در شهرستان میامی خبر داد و آن را اقدامی مهم برای کاهش مشکلات اداری و تسهیل خدمات‌رسانی در مناطق کمتر برخوردار دانست.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی با محوریت ائمه جمعه و فرمانداران تصریح کرد: این قرارگاه‌ها با هدف هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، رفع موانع اجرایی و تقویت خدمت‌رسانی به مردم تشکیل شده و کمیته‌های تخصصی آن در سطح استان فعال شده‌اند.

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت مردمی بر بازار گفت: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد می‌کنند، اما نقش مردم در گزارش تخلفات و گران‌ فروشی‌ ها در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار اثرگذار است.

کولیوند همچنین به موضوعات فرهنگی و اجتماعی از جمله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: برنامه‌های فرهنگی استان با همکاری دستگاه‌های مسئول و نهادهای دینی در حال اجراست و هدف آن تقویت ارزش‌های اجتماعی و دینی در جامعه است.

کد مطلب 6859014

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