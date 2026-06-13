به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان که ظهر شنبه با حضور اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه استان برگزار شد اعلام کرد: در شرایط فعلی که استان با محدودیت جدی در اعتبارات عمرانی مواجه است، مدیریت استان تلاش کرده با استفاده از ابزارهای جایگزین همچون اوراق مالی و ظرفیتهای ملی، روند اجرای پروژههای زیرساختی را حفظ کند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری هنوز اعتبارات عمرانی بهطور کامل تخصیص نیافته است، افزود: سال گذشته نیز تنها بخش محدودی از منابع مصوب در اختیار استان قرار گرفت و همین موضوع موجب شد بخشی از پروژهها با استفاده از روشهای تأمین مالی غیرمستقیم ادامه پیدا کند.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حضور فعال مدیران در شهرستانها و ارتباط مستمر با ائمه جمعه اظهار داشت: فرمانداران بهعنوان هماهنگکنندگان امور شهرستانی موظفاند مسائل آموزشی، فرهنگی و اجرایی را با دقت و جدیت دنبال کنند.
کولیوند همچنین از تصویب احداث نخستین مجتمع اداری در شهرستان میامی خبر داد و آن را اقدامی مهم برای کاهش مشکلات اداری و تسهیل خدماترسانی در مناطق کمتر برخوردار دانست.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاههای شهرستانی با محوریت ائمه جمعه و فرمانداران تصریح کرد: این قرارگاهها با هدف هماهنگی بیشتر دستگاهها، رفع موانع اجرایی و تقویت خدمترسانی به مردم تشکیل شده و کمیتههای تخصصی آن در سطح استان فعال شدهاند.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت مردمی بر بازار گفت: دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد میکنند، اما نقش مردم در گزارش تخلفات و گران فروشی ها در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار اثرگذار است.
کولیوند همچنین به موضوعات فرهنگی و اجتماعی از جمله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: برنامههای فرهنگی استان با همکاری دستگاههای مسئول و نهادهای دینی در حال اجراست و هدف آن تقویت ارزشهای اجتماعی و دینی در جامعه است.
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