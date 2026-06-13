ایستادگی در سنگر خدمت؛ از جنگ ۱۲ روزه تا نبرد رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نکوداشت شهدا و جانبازان اقتدار جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار شد.
سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز در این مراسم با تجلیل از مقام شامخ شهدای اقتدار، به تشریح نقش حیاتی نیروهای انتظامی در برهههای حساس تاریخ انقلاب پرداخت و اظهار داشت: در مقاطع سرنوشتسازی همچون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پرسنل خدوم و فداکار انتظامی علیرغم اینکه مقرها و مکانهای استقراریشان مورد اصابت قرار گرفت، اما هرگز میدان را خالی نکردند.
وی با تأکید بر حضور شبانهروزی پلیس در کنار مردم، افزود: در آن روزهای حساس، اولویت اصلی فرماندهی انتظامی استان، خدمترسانی صادقانه به ملت شهیدپرور و حفظ آرامش عمومی بود. خوشبختانه با بصیرت مردم و هوشیاری نیروهای مسلح، هیچگونه رخداد ناگواری پیش نیامد و امنیت کشور به بهترین شکل ممکن تأمین شد.
سردار هداوند حضور حماسی مردم در صحنه را عامل اصلی شکست نقشههای دشمنان دانست و تصریح کرد: بیشترین تراکم جمعیتی را در شبهای راهپیماییِ مردمی در دفاع از نظام و بیعت با رهبر معظم انقلاب شاهد بودیم. نیروی انتظامی نیز در کنار سایر نیروهای مسلح با تمام توان وظیفه صیانت از این حرکتهای خودجوش و انقلابی را بر عهده داشت و اجازه نداد کوچکترین مورد امنیتی ایجاد شود.
فرمانده انتظامی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، هدف از برگزاری این آیین نکوداشت را انتقال میراث گرانبهای ایثار به نسلهای تازه دانست و گفت: یادوارههایی که امروز در مصلای بزرگ کرج برگزار شد، صرفاً یک مراسم تجلیل نیست؛ بلکه تلاشی برای انتقال فرهنگ شهادت و مقاومت به جوانان است تا بدانند امنیت امروز مرهون چه مجاهدتهایی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدا، وظیفهای مستمر برای ماست تا با زنده نگه داشتن رشادتهای جانبرکفان انتظامی، پیوند میان آرمانهای شهدا و نسل جوان جامعه مستحکمتر از گذشته باقی بماند.
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