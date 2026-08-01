درویشی: شایعه استاندار شدنم صحت ندارد

ایوب درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخبار و شایعاتی که طی روزهای اخیر درباره معرفی بنده به عنوان استاندار یکی از استان‌های کشور منتشر شده، صحت ندارد و این موضوع صرفاً در حد شایعه است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ حکمی در این زمینه صادر نشده است، افزود: آنچه در حال حاضر قطعی است، انتقال اسفندیار تاجمیری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان، به تهران و آغاز فعالیت وی در دفتر نهاد ریاست جمهوری است.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری اصفهان ادامه داد: با توجه به این جابه‌جایی، فرآیند بررسی گزینه‌های مختلف برای تصدی مسئولیت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان آغاز شده و در حال رایزنی برای انتخاب فردی شایسته برای این مسئولیت هستیم.

درویشی با اشاره به اهمیت اداره کل سیاسی استانداری در مدیریت امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق گزینه‌های موجود، فردی دارای تجربه، توان مدیریتی و شناخت کافی از مسائل استان برای این مسئولیت انتخاب شود تا روند خدمت‌رسانی و انجام مأموریت‌های این حوزه بدون وقفه ادامه یابد.

وی تأکید کرد: استانداری اصفهان با انسجام کامل برنامه‌های خود را دنبال می‌کند و تغییرات مدیریتی نیز در چارچوب روال طبیعی نظام اداری و با هدف تقویت ساختار مدیریتی انجام می‌شود.