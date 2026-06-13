ورزشگاه آزادی مسقف خواهد شد/ پیش بینی هزینه تکمیل ورزشگاه ۳ همت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ثابت قدم در مورد آخرین وضعیت بازسازی مجموعه ورزشی آزادی گفت: امور بازسازی ورزشگاه آزادی در حال جریان است. اجرای چمن جدید این ورزشگاه که هیبریدی خواهد بود بزودی آغاز می شود و تا پایان تابستان به بهره برداری خواهد رسید.

ثابت قدم در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که این ورزشگاه برای شروع فصل بعدی رقابت های لیگ برتر آماده خواهد شد یا خیر گفت: باید ببینیم فصل بعدی رقابت های لیگ برتر از چه زمانی آغاز خواهد شد. ما تلاش می کنیم بازسازی ورزشگاه دقیق و کامل انجام شود.

وی در مورد آخرین وضعیت بازسازی و یا ساخت جدید سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی گفت: این سالن نمادی از ورزش ایران بود که مورد تهاجم قرار گرفت. برخی نهادها و حوزه ها برای زنده نگه داشتن حس تاریخی این سالن اقداماتی انجام داده اند. ما با استفاده از یک گروه طراح بین المللی در حال انجام طرح اولین هستیم و زمانی که نهایی شد و مورد تایید نهادهای مرتبط قرار گرفت کار را شروع خواهیم کرد.

محمدعلی ثابت قدم در مورد زمان بازسازی کامل و ظرفیت ورزشگاه آزادی نیز گفت: این اتفاق نیازمند تخصیص منابع مالی لازم است. در برخی موارد نیاز است که منابع مالی تزریق شود تا بتوانیم کار را پیش ببریم. اگر این موضوع انجام شود سه ماه زمان خواهد برد تا تکمیل شود.

وی در مورد هزینه ای که برای بازسازی ورزشگاه آزادی صورت گرفته است گفت: برآوردی که صورت گرفته است حدود سه همت خواهد بود که تاکنون حدود دو همت هزینه شده است ولی هنوز به استانداردهای فیفا نرسیده ایم. در تازه ترین استانداردسازی که به ما اعلام کرده اند این است که باید ورزشگاه مسقف شود. در حالی که در اعلام سه سال پیش این موضوع وجود نداشت. برای همین شرایط متغیر خواهد شد.

ثابت قدم با بیان این که اگر بخواهیم ورزشگاه را مسقف کنیم به زمان تکمیل مجموعه اضافه خواهد شد گفت: با این وجود می توانیم از ظرفیت داخلی ورزشگاه برای برگزاری مسابقات استفاده کنیم چرا که مسقف کردن آن از بیرون انجام خواهد شد.