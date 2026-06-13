به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سند جامع کریکت ایران، بعدازظهر امروز (شنبه ۲۳ خرداد ماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.

«سند چشم‌انداز کریکت ایران» رویدادی مهم و راهبردی در مسیر توسعه، انسجام و پیشرفت این رشته ورزشی در کشور است. این سند با ترسیم اهداف، برنامه‌ها و افق‌های پیش‌رو، نقشه راهی روشن برای رشد این رشته در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

همزمان با رونمایی از «سند چشم‌انداز کریکت ایران» در این روز، ۲۳ خرداد ماه به نام روز «کریکت در ایران» نامگذاری شد.

احمد دنیامالی نیز در جریان این مراسم ضمن عرض تسلیت سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: مسئولانی که در انجمن کریکت مشغول به کار هستند، برای این رشته فرصت هستند. تیمی که دور هم جمع کردند، تیم دانشگاهی هستند و انشالله با این جمع بتوانیم کریکت را به صورت اساس راه اندازی کنیم. کریکت قبل از این که یک ورزش باشد، یک فرهنگ است و فاکتورهای زیادی در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: شاید این برای ما ضعف باشد که کشورهای همسایه در این رشته ید طولا و سابقه بیش از سه قرن دارند، اما ما موفقیت قابل دفاعی نداریم. ما تصمیم گرفتیم در گام اول کریکت به یک انجمن مستقل تبدیل شود. امروز بر اساس گزارش بیمه شده ها، آمار ورزشکاران فعال در این رشته به دو هزار نفر بیشتر نمی رسد. کریکت باید بین نوجوانان و جوانان افزایش پیدا کند و تا وقتی که نتوانیم آمار بیمه شده ها را به ۳۰۰، ۴۰۰ هزار نفر برسانیم، کاری در کریکت نکرده ایم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان نشان کرد: هر وقت بتوانیم کریکت را در ۲۰ استان فعال کنیم، می توانیم این انجمن را به فدراسیون تبدیل می کنیم. خوشبختانه اقدامات خوبی در حال انجام است و می شود امیدوار بود.

وی افزود: من عکس هایی را می‌بینیم که کریکت سابقه ۸۰ ساله در مدارس ما دارد اما نمی توانیم به این سابقه اکتفا کنیم و باید کارهای ویژه تری انجام بدهیم. بنابراین باید در تمام استان هااین ورزش را فعال کنیم. باید روسایی را در هیات استانی بگذاریم که عاشق کریکت باشد و با آن زندگی کند.

وی تاکید کرد: من انتظارم این است تیمی که روی کار است ، اسپانسر جذب کند و فرهنگ سازی ویژه ای روی این رشته انجام دهد. ابتدا از ظرفیت همسایگان مثل پاکستان و کشورهایی مثل هند، بنگلادش، سریلانکا استفاده کنیم. چوب و توپ را برای بچه ها فراهم کنیم. مطمئنا این بچه ها به سمت کریکت کشیده خواهند شد. تقویت مربیان استعداد یاب را دستور کار قرار دهیم و نیروی انسانی جذب کنیم و افرادی را در هیات استفاده کنیم که متخصص این عرصه باشند.

دنیامالی در پایان تصریح کرد: ما سخت ترین شرایط را در یک سال گذشته در کشور داشتیم که خوشبختانه کریکت راه خودش را انجام داده و امروز توانسته به این سند توسعه برسد.