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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۵

ایران نایب قهرمان ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان شد

ایران نایب قهرمان ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان شد

کاروان میناب ۱۶۸ با کسب ۳۰ مدال رنگارنگ در مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویی در جایگاه دوم ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان در شرایطی به پایان رسید که سطح کیفی و فنی این رویداد، آن را به یکی از مهم‌ترین رقابت‌های دانشجویی جهان تبدیل کرده بود. حضور ۵۰ کشور و بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار از سراسر جهان نشان می‌دهد که این مسابقات از گستردگی و رقابت‌پذیری بالایی برخوردار بوده و کسب موفقیت در آن به هیچ عنوان آسان نبوده است.

‌اهمیت این رقابت‌ها زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم رؤسا و مسئولان کمیته‌های فنی فدراسیون‌های جهانی رشته‌های مختلف نیز در این رویداد حضور داشتند. این موضوع بیانگر جایگاه معتبر مسابقات در تقویم بین‌المللی ورزش دانشگاهی و حساسیت بالای رقابت‌ها در سطح جهانی است.

‌در چنین میدانی که برترین ورزشکاران دانشگاهی جهان به رقابت پرداختند، کاروان میناب ۱۶۸ توانست با عملکردی درخشان و کسب ۱۴ مدال طلا، ۷ مدال نقره، ۹ مدال برنز و مجموع ۳۰ مدال، عنوان نایب قهرمانی جهان را در جدول توزیع مدال ها از آن خود کند. این موفقیت نشان‌دهنده برتری فنی، آمادگی جسمانی و ذهنی ورزشکاران کشورمان در برابر رقبای قدرتمند جهانی است.

‌نایب قهرمانی ایران در این دوره صرفاً یک عنوان نیست، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری در ورزش دانشگاهی و تلاش مستمر ورزشکاران و کادرهای فنی است. کسب مدال‌های متعدد در رویدادی با این سطح از کیفیت و تراکم رقابت، ارزش این دستاورد را دوچندان کرده و جایگاه ورزش دانشگاهی ایران را در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت می‌کند.

‌کشورمان درحالی با ۳۰ مدال در جایگاه دوم ایستاد که ترکیه با ۴۲ مدال در جایگاه نخست و هنگ کنگ، برزیل (میزبان) ، اسپانیا، چین، تایلند، کانادا، فرانسه و جمهوری چک به ترتیب در جایگاه سوم تا دهم قرار گرفتند.

‌اسامی مدال آوران میناب ۱۶۸ به شرح زیر است:

مدال طلا:

مرتضی الغوثی، محمد کمالی، امیررضا دهبزرگی، محمد ناقوسی، مهدی کمالی و حجت رضایی ( کشتی فرنگی)، مهدی رحیمی، محمد بخشی، عادل پنائیان، عرقان علیزاده، مهدی ویسی ، محمد رضا حسینی، محمدجواد صالحی(کشتی آزاد)، امیرعباس بیگ محمدلو ( کاراته)

‌مدال نقره:

آتنا محبوب‌ بشاری، فاطمه یوسفی دهنوی، ستاره زارعی، وهاب شاهمیر، (کاراته) محمدحسین نوروزیان و مرتضی جان محمدزاده(کشتی آزاد)، رضا بهمنی(کشتی فرنگی)

‌مدال برنز:

رضا آذرشب، شایان حبیب زارع(کشتی فرنگی)، مهدی عباس پور( کشتی آزاد)، تیمی کومیته دختران و پسران، حسین وفا، بیتا ذوقیان، فرنوش نورصبحی در کومیته و محمدمهدی (کاراته)

کاروان کشورمان با ۳۲ ورزشکار شامل ۲۰ کشتی گیر(آزاد و فرنگی) و ۱۲ کاراته‌کا دختر و پسر در دو رشته کومیته و کاتا راهی این مسابقات شده بود.

کد مطلب 6859415

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