به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان در شرایطی به پایان رسید که سطح کیفی و فنی این رویداد، آن را به یکی از مهم‌ترین رقابت‌های دانشجویی جهان تبدیل کرده بود. حضور ۵۰ کشور و بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار از سراسر جهان نشان می‌دهد که این مسابقات از گستردگی و رقابت‌پذیری بالایی برخوردار بوده و کسب موفقیت در آن به هیچ عنوان آسان نبوده است.

‌اهمیت این رقابت‌ها زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم رؤسا و مسئولان کمیته‌های فنی فدراسیون‌های جهانی رشته‌های مختلف نیز در این رویداد حضور داشتند. این موضوع بیانگر جایگاه معتبر مسابقات در تقویم بین‌المللی ورزش دانشگاهی و حساسیت بالای رقابت‌ها در سطح جهانی است.

‌در چنین میدانی که برترین ورزشکاران دانشگاهی جهان به رقابت پرداختند، کاروان میناب ۱۶۸ توانست با عملکردی درخشان و کسب ۱۴ مدال طلا، ۷ مدال نقره، ۹ مدال برنز و مجموع ۳۰ مدال، عنوان نایب قهرمانی جهان را در جدول توزیع مدال ها از آن خود کند. این موفقیت نشان‌دهنده برتری فنی، آمادگی جسمانی و ذهنی ورزشکاران کشورمان در برابر رقبای قدرتمند جهانی است.

‌نایب قهرمانی ایران در این دوره صرفاً یک عنوان نیست، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری در ورزش دانشگاهی و تلاش مستمر ورزشکاران و کادرهای فنی است. کسب مدال‌های متعدد در رویدادی با این سطح از کیفیت و تراکم رقابت، ارزش این دستاورد را دوچندان کرده و جایگاه ورزش دانشگاهی ایران را در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت می‌کند.

‌کشورمان درحالی با ۳۰ مدال در جایگاه دوم ایستاد که ترکیه با ۴۲ مدال در جایگاه نخست و هنگ کنگ، برزیل (میزبان) ، اسپانیا، چین، تایلند، کانادا، فرانسه و جمهوری چک به ترتیب در جایگاه سوم تا دهم قرار گرفتند.

‌اسامی مدال آوران میناب ۱۶۸ به شرح زیر است:

مدال طلا:

مرتضی الغوثی، محمد کمالی، امیررضا دهبزرگی، محمد ناقوسی، مهدی کمالی و حجت رضایی ( کشتی فرنگی)، مهدی رحیمی، محمد بخشی، عادل پنائیان، عرقان علیزاده، مهدی ویسی ، محمد رضا حسینی، محمدجواد صالحی(کشتی آزاد)، امیرعباس بیگ محمدلو ( کاراته)

‌مدال نقره:

آتنا محبوب‌ بشاری، فاطمه یوسفی دهنوی، ستاره زارعی، وهاب شاهمیر، (کاراته) محمدحسین نوروزیان و مرتضی جان محمدزاده(کشتی آزاد)، رضا بهمنی(کشتی فرنگی)

‌مدال برنز:

رضا آذرشب، شایان حبیب زارع(کشتی فرنگی)، مهدی عباس پور( کشتی آزاد)، تیمی کومیته دختران و پسران، حسین وفا، بیتا ذوقیان، فرنوش نورصبحی در کومیته و محمدمهدی (کاراته)‌

کاروان کشورمان با ۳۲ ورزشکار شامل ۲۰ کشتی گیر(آزاد و فرنگی) و ۱۲ کاراته‌کا دختر و پسر در دو رشته کومیته و کاتا راهی این مسابقات شده بود.