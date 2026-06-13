به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز روز شنبه، ۲۳ خرداد در مراسم افتتاح خانه کارآفرینان صنایع دستی البرز، اظهارکرد: خوشبختانه این مجموعه‌ای با رویکردی منسجم، مبتنی بر سلیقه هنری و نگاه توسعه‌محور توانسته است ۴۸ رشته فعال صنایع‌دستی را به شکل هدفمند فعال و به‌روز کند.

وی افزود: آنچه این مجموعه را متمایز می‌کند ایجاد یک زنجیره کامل ارزش در حوزه صنایع‌دستی است؛ به‌گونه‌ای که از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید، آموزش هنرجویان، توانمندسازی نیروهای تازه‌وارد و نهایتاً عرضه و فروش محصولات، همه فرآیندها در یک چرخه منسجم و هدفمند شکل گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، گفت: فعالیت چنین مجموعه‌هایی نشان می‌دهد که اگر مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه زنجیره‌ای به تولید وجود داشته باشد، صنایع‌دستی می‌تواند از یک فعالیت سنتی صرف، به یک جریان اقتصادی پایدار و درآمدزا تبدیل شود.

زینالی ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از هنرمندان در مسیر تولید و عرضه با چالش‌هایی نظیر تأمین مواد اولیه، بازار فروش و آموزش مواجه هستند، شکل‌گیری چنین مجموعه‌هایی می‌تواند بخشی از این خلأها را پوشش دهد و زمینه پایداری اشتغال در این حوزه را فراهم کند.

این مسئول با اشاره به نقش آموزش در توسعه صنایع‌دستی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این مجموعه، حضور هنرجویان و توجه به فرآیند آموزش مهارت‌های کاربردی است؛ موضوعی که می‌تواند به تربیت نسل جدیدی از هنرمندان و صنعتگران در حوزه صنایع‌دستی منجر شود و استمرار این هنر-صنعت را تضمین کند.

وی خاطرنشان کرد: این اداره‌کل وظیفه خود می‌داند از چنین مجموعه‌هایی که به‌صورت عملیاتی در مسیر توسعه صنایع‌دستی گام برمی‌دارند، حمایت کند. این حمایت‌ها فقط محدود به حوزه‌های تبلیغاتی یا تشویقی نیست، بلکه شامل حمایت‌های ساختاری، تسهیل‌گری در فرآیندها و پشتیبانی در مسیر توسعه تولید نیز خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: هدف ما این است که با همکاری فعالان بخش خصوصی و مدیران توانمند حوزه صنایع‌دستی، الگوهای موفقی از خانه‌های صنایع دستی در سطح استان گسترش یابد و بتوانیم شبکه‌ای از مراکز تولیدی و آموزشی ایجاد کنیم که به‌صورت پیوسته در حال فعالیت باشند.

زینالی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تسهیلات و حمایت‌های مالی از هنرمندان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با نگاه حمایتی دولت و به‌ویژه سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین همراهی استاندار البرز، این استان در زمره استان‌های پیشرو در حوزه ارائه تسهیلات به هنرمندان قرار دارد.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مانعی برای ارائه تسهیلات به هنرمندان واجد شرایط در چارچوب ضوابط قانونی وجود ندارد و هر هنرمندی که در مسیر تعریف‌شده معاونت صنایع‌دستی فعالیت کند، می‌تواند از حمایت‌های کامل در حوزه تسهیلات بهره‌مند شود. این تسهیلات با هدف تقویت تولید، افزایش توان رقابتی و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی طراحی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در پایان گفت: امیدواریم با تداوم چنین بازدیدها و تقویت همکاری میان بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی، شاهد ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان البرز در سطح ملی باشیم و این استان بتواند به عنوان یکی از الگوهای موفق در توسعه زنجیره ارزش صنایع‌دستی کشور مطرح شود.

زنجیره تولید تا فروش صنایع‌دستی البرز کامل می‌شود

در ادامه ژیلا خدادادی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز اظهارکرد: افتتاح این خانه با هدف ایجاد یک مجموعه یکپارچه برای آموزش، تولید و عرضه محصولات هنری صورت گرفته و تلاش شده است تا هنرمندان و هنرجویان بتوانند در یک فضای واحد، هم آموزش‌های تخصصی را دریافت کنند و هم فرآیند تولید و فروش آثار خود را به شکل مستقیم تجربه کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مرکز گفت: در این خانه رشته‌های متنوعی از جمله سفال‌گری، چرم‌دوزی، گلیم‌بافی، سوخته‌کاری روی چوب، سوخته‌کاری روی چرم، پاپیه‌ماشه و سایر رشته‌های بومی و سنتی صنایع‌دستی آموزش داده می‌شود و هنرجویان در کنار آموزش‌های مهارتی، امکان تولید اثر و عرضه مستقیم آن را نیز در همین مجموعه خواهند داشت.

خدادادی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم خانه کارآفرینانصنایع‌دستی البرز، ایجاد یک فضای فروشگاهی کوچک در دل مجموعه است که به‌عنوان حلقه اتصال تولید و بازار عمل می‌کند. این بخش به گونه‌ای طراحی شده که محصولات تولیدی هنرمندان و هنرجویان بدون واسطه و به‌صورت مستقیم در اختیار مخاطبان و خریداران قرار گیرد و بدین ترتیب بخشی از مشکلات ناشی از نبود کانال‌های فروش پایدار در حوزه صنایع‌دستی کاهش یابد.

این مسئول با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنایع‌دستی، فاصله میان تولید و فروش و ضعف در بازاریابی محصولات است، اظهارکرد: در سال‌های گذشته تلاش شده است از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه بازاریابی، طراحی محصول و ارتقای مهارت‌های تکمیلی، بخشی از این خلأ جبران شود؛ اما در سال جاری با رویکردی منسجم‌تر و هدفمندتر، این موضوع در قالب تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌های اجرایی مرتبط دنبال می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی البرز افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره‌کل بهزیستی منعقد شده است تا بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و حمایتی این دستگاه‌ها، آموزش‌های تخصصی از مرحله طراحی محصول تا بازاریابی، بسته‌بندی، برندینگ و حتی کاریابی برای هنرمندان صنایع‌دستی به‌صورت ساختارمند ارائه شود.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که چرخه تولید تا فروش در صنایع‌دستی به یک فرآیند کامل، هدفمند و اقتصادی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که هنرمند تنها در مرحله تولید باقی نماند، بلکه بتواند محصول خود را با هویت تجاری مشخص وارد بازار کرده و از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود.

خدادادی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه بازار فروش صنایع‌دستی در استان البرز گفت: ایجاد بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی در سطح شهر از جمله برنامه‌های در دستور کار این اداره‌کل است که با اخذ مجوزهای لازم در نقاط مختلف شهری اجرا خواهد شد. این بازارچه‌ها با هدف ایجاد دسترسی مستقیم مردم به تولیدات هنرمندان و افزایش فرصت‌های فروش طراحی شده‌اند.

این مسئول ابراز کرد: همچنین برنامه‌ریزی شده است تا در سطح ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی استان، نمایشگاه‌های کوچک و دوره‌ای صنایع‌دستی برگزار شود تا ضمن معرفی ظرفیت‌های هنری استان، امکان عرضه مستقیم محصولات هنرمندان نیز فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: علاوه بر این، با همکاری اتاق بازرگانی و بخش‌های مرتبط، تلاش می‌شود در شرکت‌ها و واحدهای بزرگ مستقر در شهرک‌های صنعتی که دارای نیروی انسانی گسترده هستند، بازارچه‌های کوچک صنایع‌دستی ایجاد شود تا هنرمندان بتوانند به بازارهای جدید و پایدار دسترسی پیدا کنند.

وی تأکید کرد: این رویکرد می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد هنرمندان و پایداری تولید در حوزه صنایع‌دستی داشته باشد و به نوعی حلقه اتصال میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را کوتاه‌تر کند.

خدادادی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی با رویکرد حرفه‌ای‌تر خبر داد و گفت: با همکاری صندوق‌ پژوهش و فناوری، تلاش داریم زیرساخت‌های لازم برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و هدفمند فراهم شود تا هنرمندان شاخص استان بتوانند آثار خود را در سطحی حرفه‌ای‌تر عرضه کنند و به بازارهای گسترده‌تر دسترسی داشته باشند.

این مسئول در پایان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در حمایت از صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: توسعه این حوزه بدون همکاری شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، دستگاه‌های آموزشی و نهادهای حمایتی امکان‌پذیر نیست و لازم است یک نگاه فرابخشی برای تقویت اقتصاد صنایع‌دستی در استان شکل بگیرد تا این حوزه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی و هویت فرهنگی بیش از پیش تقویت شود.