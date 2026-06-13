به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان در پیامی به مناسبت سالروز شهادت شهدای اقتدار، آورده است: نام شهدای اقتدار، همچون برگ زرینی در تاریخ پرشکوه مقاومت و ایستادگی ملت ایران، همواره خواهد درخشید.
شهدای اقتدار؛ اسوه فضائل اخلاقی و سرآمدان عرصههای علمی و فناوری
در این پیام آمده است: شهدایی که علاوه بر اقتدار نظامی، اسوه فضائل اخلاقی و از سرآمدان حوزههای مختلف علمی، هستهای، فناوری، فرهنگی و ... بودند. بیشک شهادت، عزت ابدی است و شهدا طلایهداران استقلال، آزادی و اقتدار ایران اسلامی در تاریخ هستند، تاریخی که به نام این شهدا مزین شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی، امانت گرانبهای این شهداست.
شهدای اقتدار؛ یادآور درخشانترین جلوههای مقاومت در برابر جبهه کفر و صهیونیسم
استاندار لرستان در پیام خود تصریح کرده است: شهدای اقتدار، یادآور یکی از درخشانترین جلوههای مقاومت، ایثار و عزت ملت بزرگ ایران در برابر جبهه کفر و استکبار و صهیونیسم جهانی هستند و آرمانشان چراغ راه ملت ایران برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی در برابر توطئههای دشمنان قسم خورده این انقلاب است.
۲۳ خرداد؛ یادآور مسیر مقدس بزرگمردانی که ایران را به قلههای افتخار رهنمون کردند
در ادامه این پیام آمده است: ۲۳ خرداد به عنوان روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی، در حقیقت یادآور مسیر مقدس و پرفراز و نشیب بزرگمردانی است که در کنار تعهد و پایمردی دینی و انقلابی، مسیر پیشرفت، ترقی و پیشگامی ایران در عرصههای مختلف علمی، فناوری، دانش و پژوهش را به قلههای افتخار و سربلندی رهنمون کردند.
استاندار لرستان خاطرنشان کرده است: فقدان این عزیزان، نه تنها ضایعهای بزرگ و غمانگیز برای خانوادههای این شهدا، بلکه داغی بزرگ برای ملت ایران در غم از دست دادن چهرههای بزرگ و شاخص این سرزمین در حوزههای مختلف اقتدار و سربلندی این مرز پرگهر است.
شاهرخی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، سالروز شهادت شهدای والامقام مدافع وطن را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای و خانواده معزز شهدای ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدای انقلاب، اعلام داشته است: راه شهدای عزیز تا همیشه ادامه دارد.
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