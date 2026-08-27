۶ پروژه عمرانی و خدماتی در خانلق شیروان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، آیین متمرکز افتتاح پروژههای شهرداری خانلق با حضور جمعی از مسئولان بومی برگزار شد.
در این مراسم، ۶ پروژه عمرانی و خدماتی شامل المان شهدای گمنام، آسفالت معابر، روکش آسفالت سطح شهر، احداث بلوار و میدان ضلع شمالی، ساختمان اداری شهرداری و کارگاه موزاییکسازی با مجموع اعتبار ۲۵۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
همچنین عملیات اجرایی فرهنگسرای شهر خانلق با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی شهروندان خانلق آغاز شد.
شعبه پست بانک شهر خانلق نیز با حضور مدیر شعب پست بانک خراسان شمالی و مسئولان محلی با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
این شعبه با هدف توسعه خدمات بانکی و تسهیل دسترسی شهروندان خانلق به خدمات بانکی راهاندازی شده است.
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