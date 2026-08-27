به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در جامعه اظهار داشت: خبرنگاران با قلم و دوربین خود رویدادهای جامعه را ثبت میکنند و یکی از مهمترین پلهای ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد ۵ ماهه انتظامی شهرستان جیرفت افزود: در حوزه مقابله با سرقت، وقوع سرقتها در شهرستان ۳۷ درصد کاهش یافته و میزان کشف سرقتها نیز به ۷۳ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه، ۱۵ درصد رشد داشته است.
وی گفت: سرقت به عنف در این شهرستان ۵۳ درصد کاهش داشته و در مجموع، بیش از ۹۰ درصد از سرقتهای مسلحانه و به عنف کشف شدهاند.
فرمانده انتظامی جیرفت ادامه داد: در پی اقدامات پلیسی برای مقابله با سرقت طلا و جواهرات، یک باند سرقت سریالی شناسایی و ۱۰ نفر از اعضای آن، از جمله سه زن، دستگیر شدند.
وی گفت: متهمان این پرونده به همراه تعدادی از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در سرقت دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.
فیروزبخت، با بیان اینکه میزان دستگیری مجرمان نیز ۳۸ درصد افزایش داشته است، افزود: تیراندازیهای سطح شهرستان در این مدت ۴۸ درصد کاهش یافته و جرایم سایبری نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین از موفقیت ۹۰ درصدی پلیس در رسیدگی و پیگیری پروندههای مرتبط خبر داد و گفت: در حوزه برخورد با خودروهای متخلف، ۸۷۵ دستگاه خودرو توقیف شده که این آمار نسبت به گذشته ۱۶۱ درصد افزایش دارد.
فرمانده انتظامی جیرفت افزود: طرح «آرامش در شهر» تاکنون در شش مرحله در شهرستان اجرا شده و در جریان اجرای این طرحها، ۱۱۱ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدهاند.
فیروزبخت، با اشاره به ضرورت راهاندازی کمپ ماده ۱۶ در جیرفت گفت: یکی از مشکلات و نیازهای اصلی شهرستان، راهاندازی این مرکز برای ساماندهی معتادان متجاهر است که امیدواریم بهزودی این مهم در جیرفت محقق و افتتاح شود.
وی از ساماندهی و برخورد با کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز خبر داد و گفت: در راستای مقابله با سرقت کابل برق و لوازم داخل خودرو، شش باند سرقت شناسایی و متلاشی شدهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت تأکید کرد: تأمین امنیت مراسم شبهای اقتدار نیز بدون کوچکترین رخداد امنیتی انجام شد که این موضوع حاصل همکاری مردم، دستگاههای اجرایی و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است.
وی با اشاره به آغاز فصل برداشت خرما در شهرستان گفت: برای پیشگیری از سرقت محصول خرما، چندین گشت فعال در مناطق مختلف مستقر شدهاند تا کشاورزان بتوانند با آرامش و امنیت، محصولات خود را به سردخانهها و مراکز نگهداری منتقل کنند. فیروزبخت از کشاورزان خواست در فصل برداشت خرما از نگهبانان مورد اعتماد استفاده کنند و نکات ایمنی را جدی بگیرند.
وی با دعوت از مردم برای همکاری بیشتر با پلیس گفت: نصب دوربینهای امنیتی در منازل، واحدهای صنفی و باغها، رعایت نکات پیشگیرانه برای حفاظت از طلا و جواهرات و انجام اقدامات امنیتی لازم برای جلوگیری از سرقت خودرو و موتورسیکلت، نقش مؤثری در کاهش جرایم دارد.
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