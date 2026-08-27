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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌ها در شهرستان جیرفت

کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌ها در شهرستان جیرفت

جیرفت- فرمانده انتظامی جیرفت با اشاره به کاهش چشمگیر جرایم و افزایش اقدامات مقابله‌ای پلیس، از کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌ها در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در جامعه اظهار داشت: خبرنگاران با قلم و دوربین خود رویدادهای جامعه را ثبت می‌کنند و یکی از مهم‌ترین پل‌های ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد ۵ ماهه انتظامی شهرستان جیرفت افزود: در حوزه مقابله با سرقت، وقوع سرقت‌ها در شهرستان ۳۷ درصد کاهش یافته و میزان کشف سرقت‌ها نیز به ۷۳ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه، ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی گفت: سرقت به عنف در این شهرستان ۵۳ درصد کاهش داشته و در مجموع، بیش از ۹۰ درصد از سرقت‌های مسلحانه و به عنف کشف شده‌اند.

فرمانده انتظامی جیرفت ادامه داد: در پی اقدامات پلیسی برای مقابله با سرقت طلا و جواهرات، یک باند سرقت سریالی شناسایی و ۱۰ نفر از اعضای آن، از جمله سه زن، دستگیر شدند.

وی گفت: متهمان این پرونده به همراه تعدادی از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در سرقت دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.

فیروزبخت، با بیان اینکه میزان دستگیری مجرمان نیز ۳۸ درصد افزایش داشته است، افزود: تیراندازی‌های سطح شهرستان در این مدت ۴۸ درصد کاهش یافته و جرایم سایبری نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از موفقیت ۹۰ درصدی پلیس در رسیدگی و پیگیری پرونده‌های مرتبط خبر داد و گفت: در حوزه برخورد با خودروهای متخلف، ۸۷۵ دستگاه خودرو توقیف شده که این آمار نسبت به گذشته ۱۶۱ درصد افزایش دارد.

فرمانده انتظامی جیرفت افزود: طرح «آرامش در شهر» تاکنون در شش مرحله در شهرستان اجرا شده و در جریان اجرای این طرح‌ها، ۱۱۱ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

فیروزبخت، با اشاره به ضرورت راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ در جیرفت گفت: یکی از مشکلات و نیازهای اصلی شهرستان، راه‌اندازی این مرکز برای ساماندهی معتادان متجاهر است که امیدواریم به‌زودی این مهم در جیرفت محقق و افتتاح شود.

وی از ساماندهی و برخورد با کارگاه‌های ضایعاتی غیرمجاز خبر داد و گفت: در راستای مقابله با سرقت کابل برق و لوازم داخل خودرو، شش باند سرقت شناسایی و متلاشی شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت تأکید کرد: تأمین امنیت مراسم شب‌های اقتدار نیز بدون کوچک‌ترین رخداد امنیتی انجام شد که این موضوع حاصل همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت خرما در شهرستان گفت: برای پیشگیری از سرقت محصول خرما، چندین گشت فعال در مناطق مختلف مستقر شده‌اند تا کشاورزان بتوانند با آرامش و امنیت، محصولات خود را به سردخانه‌ها و مراکز نگهداری منتقل کنند. فیروزبخت از کشاورزان خواست در فصل برداشت خرما از نگهبانان مورد اعتماد استفاده کنند و نکات ایمنی را جدی بگیرند.

وی با دعوت از مردم برای همکاری بیشتر با پلیس گفت: نصب دوربین‌های امنیتی در منازل، واحدهای صنفی و باغ‌ها، رعایت نکات پیشگیرانه برای حفاظت از طلا و جواهرات و انجام اقدامات امنیتی لازم برای جلوگیری از سرقت خودرو و موتورسیکلت، نقش مؤثری در کاهش جرایم دارد.

کد مطلب 6929592

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