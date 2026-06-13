نیروهای مسلح در «جنگ رمضان» معادلات نظامی منطقه را تغییر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمدی عصر شنبه در آیین نکوداشت شهدا و جانبازان انتظامی استان، که در سالن همایش های مصلای اعظم امام خمینی تبریز و با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از مردم شهیدپرور تبریز برگزار شد، اظهار کرد: نیروهای مسلح کشورمان در جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، قدرت و اقتدار نظامی خود را به رخ جهانیان کشیدند و تمام معادلات نظامی منطقه را تغییر دادند.
فرماده انتظامی استان افزود: همکاران انتظامی در کشور و بهویژه در استان آذربایجان شرقی، از دوران جنگ تحمیلی تاکنون با ایثار و فداکاری، تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، موفق به برقراری نظم، امنیت و اقتدار پایدار شدهاند و اقدامات شایستهای در خور این مردم ولایتمدار به نمایش گذاشتهاند.
سردار محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تکریم خانوادههای شهدا و جانبازان، خاطرنشان کرد: ما هرچه داریم از خون پاک شهداست و هر اندازه به خانوادههای آنان احترام بگذاریم، باز هم کم است.
وی در پایان با اشاره به حمایتهای فرمانده کل انتظامی کشور، تصریح کرد: به لطف الهی و با پیگیریهای انجامشده، تمام خانوادههای شهدای فراجا در استان آذربایجان شرقی که فاقد مسکن بودهاند، صاحب یک باب خانه مناسب و در شأن آنان شدهاند و این واحدها در اختیارشان قرار گرفته است.
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