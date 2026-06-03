به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زارع کهنویی ظهر چهارشنبه در همایش «روایت خدمت» با اشاره به سفر نخستین رئیس شورای اطلاعرسانی دولت به تبریز، این رویداد را نقطه عطفی برای جامعه روابطعمومی استان توصیف کرد.
وی با بیان اینکه این روزها سراسر جهان صحنه «جنگ روایتها» است، افزود: در نبرد رمضان، همکاران ما در عرصه رسانه و روابطعمومی، پای کار ایستادند و حماسه مقاومت و دفاع از ایران و نظام را چنان به تصویر کشیدند که روایت «حلما، دختر ایران» تا همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد شد.
زارع کهنویی حضور مسئول ارشد اطلاعرسانی دولت در تبریز را نماد پویشی تازه برای حضور قدرتمند در میدان روایتها دانست و تأکید کرد: در این نبرد تمامعیار، با وجود همه دشواریها و رنجها، در کنار مدیران و دولت ایستادیم و هر آنچه رخ داد را صادقانه روایت کردیم.
وی با تفکیک کارکرد انتقاد از روابطعمومی و رسانه گفت: ملت ایران محق به نقد است و رسالت اصلی رسانهها نیز نقد، اما روابطعمومی خود جزئی از بدنه دولت و وظیفهاش پاسخ به انتقادهاست. هر متصدی روابطعمومی در مجموعه دولت موظف به دفاع از عملکرد دولت است و اگر توان این کار را ندارد، باید در جای دیگری مشغول به خدمت شود.
مدیرکل روابطعمومی استانداری آذربایجان شرقی دفاع از دولت را دفاع از خواست مردم دانست و اظهار کرد: دولت مسعود پزشکیان، دولت خردورزی، وفاق ملی و توسعهطلبی است و ما به پاسداشت آینده فرزندان این مرزوبوم، از آن حراست میکنیم. هیچ دیوار جداییاندازی میان ایران امروز و فردای بچههای این سرزمین با جمهوری اسلامی وجود ندارد.
زارع کهنویی همچنین از تشکیل گروه مقابله با جنگ شناختی، راهاندازی کارگاههای مقابله با اخبار جعلی، ایجاد کمیته خبرنگاران بحران و استقرار سامانه یکپارچه اطلاعرسانی در تعامل با نهادهای اثرگذار استان در روزهای جنگ خبر داد و خاطرنشان کرد: در این ایام، ژورنالیسم دفاعی را نیز عملاً به راه انداختیم.
وی در پایان با درخواست از رئیس شورای اطلاعرسانی دولت برای ارزیابی سختگیرانه اما منصفانه مجموعه روابطعمومی استان، گفت: انتظار داریم در کنار حمایتها، نمایندگانی از خارج از پایتخت نیز در شوراهای اطلاعرسانی کشور حضور یابند.
مدیرکل روابطعمومی استانداری آذربایجان شرقی گفت: شاید ما مرکز سیاسی ایران نباشیم، اما در جغرافیای معنوی این سرزمین، تبریز قلب ایران است.
نظر شما