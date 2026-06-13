افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع دستی در اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی پورشفیع عصر شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی اردستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌مناسبت هفته صنایع دستی، نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات خانگی شهرستان اردستان با حضور ۲۰ هنرمند در سالن شهرداری اردستان از امروز برپا شده است.

وی افزود: نمایشگاه صنایع دستی اردستان به‌مدت سه روز پذیرای همشهریان خواهد بود لازم بذکر است که بخشی از خدمات پشتیبانی در برپایی نمایشگاه توسط شهرداری اردستان انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان تصریح کرد: از محل اعتبارات بنیاد علوی، بنیاد برکت و اداره کار، تسهیلاتی به هنرمندان پرداخت شده که بتوانند از آن در راستای شروع کار و حرفه خود استفاده کنند.

پورشفیع خاطرنشان کرد: باتوجه به استخدام کارشناس مستقل صنایع دستی در آینده‌ای نزدیک‌در اداره شهرستان، این حوزه خیلی منظم‌تر خواهد بود و هنرمندان با یک‌ چهارچوب و شناسنامه کاری منسجم‌تر فعالیت خواهند کرد و از ظرفیت هنرمندان صنایع دستی شهرستان در نمایشگاه‌ها استفاده خواهیم کرد.