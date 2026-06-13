به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی صنایعدستی، عصر شنبه مراسمی با حضور مدیران استانی، هنرمندان و فعالان این حوزه در آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مراسم بر اهمیت صنایعدستی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای هویت فرهنگی، اشتغالزایی و اقتصاد بومی تأکید شد.
در این آیین، سعید رونقیان از پیشکسوتان و فعالان حوزه صنایعدستی استان با تبریک روز جهانی صنایعدستی، از حضور مدیران و مسئولان ارشد استان در این مراسم قدردانی کرد و آن را نشانه توجه مدیریت استان به جایگاه هنر و هنرمندان صنایعدستی دانست.
وی همچنین از تلاشهای مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، حمزهزاده، معاون صنایعدستی استان رحیمزاده و مجموعه همکاران این اداره کل برای برگزاری این مراسم تقدیر کرد و گفت: با وجود مسائل و مشکلات موجود، تلاش مضاعف مسئولان و دستاندرکاران موجب شد این مراسم برگزار شود.
رونقیان با اشاره به شرایط و اتفاقات تلخ اخیر و فشارهای دشمنان علیه ایران، تأکید کرد: فرهنگ و هنر ایرانی همواره در طول تاریخ با صبر، خلاقیت و امید توانسته از دل دشواریها زیبایی بیافریند؛ همانگونه که هنر آیینهکاری ایران نمادی از تبدیل شکست به زیبایی است.
این فعال صنایعدستی با بیان اینکه صنایعدستی علاوه بر هویتبخشی فرهنگی، در پیوند با سایر حوزهها الگوهای معیشتی دیرینهای ایجاد کرده است، افزود: این ظرفیت میتواند در شرایط کنونی به عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش تابآوری اقتصادی و اجتماعی خانوادهها و حتی اقتصاد استان مورد توجه قرار گیرد.
وی به پیشینه غنی صنایعدستی آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: تنوع دستساختهها در استان از فرش و گلیم و پارچه گرفته تا آثار فلزی مانند نقره، مس و برنز و همچنین چوب، چرم، شیشه، سنگ و کاغذ نشاندهنده عمق تاریخی و ظرفیت بالای این حوزه است.
رونقیان همچنین از تشکیل تشکل حرفهای صنایعدستی استان به عنوان اقدامی مهم یاد کرد و گفت: مراحل مقدماتی این تشکل از جمله تدوین اساسنامه و طی مراحل اداری توسط هیئت مؤسس انجام شده و با صدور مجوز موقت، بهزودی مرحله عضوگیری، برگزاری مجمع عمومی و آغاز فعالیت رسمی آن آغاز خواهد شد.
وی افزود: این تشکل بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و مصوبه هیئت وزیران به عنوان یک تشکل فرادستی استانی در حوزه صنایعدستی فعالیت خواهد کرد و در امور غیرحاکمیتی مرتبط با این حوزه نقشآفرین خواهد بود.
این پیشکسوت صنایعدستی ابراز امیدواری کرد با همراهی مدیران استانی و مشارکت هنرمندان و فعالان این حوزه، این تشکل بتواند جایگاه صنایعدستی استان را در سطح استانی، ملی و حتی جهانی تقویت کند.
رونقیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نجابت و صبوری هنرمندان صنایعدستی، دو مطالبه مهم این قشر را مطرح کرد و گفت: حمایتهای بیشتر از فعالان این حوزه و همچنین توجه جدی به موضوع بیمه و بیمه تکمیلی هنرمندان از مهمترین خواستههای جامعه صنایعدستی استان است.
وی در پایان با آرزوی سربلندی برای ایران و تداوم بالندگی هنر ایرانی، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای صنایعدستی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور تأکید کرد.
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