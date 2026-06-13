به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر پیرامون اظهارات برخی از اعضای تیم کشتی اطلاعیهای را صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
امروز دو کشتیگیر فصل گذشته تیم خیبر در برخی از رسانهها عنوان کردند که مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده و بهنوعی از عدم دریافت حقوق خود در رسانهها گلایه مطرح کردند؛ اما باشگاه خیبر قویاً تأکید میکند اظهارات این دو نفر کذب بوده و تمامی مطالبات آنها تماموکمال پرداخت شده است.
باشگاه خیبر خرمآباد تأکید میکند مطالبات اعضای تیم کشتی تماماً پرداخت شده و تنها بخشی از قرارداد سرمربی محترم این تیم جناب آقای غلامرضا محمدی باقیمانده که ایشان هم بهصورت کامل با باشگاه برای پرداخت به توافق رسیده است.
غلامرضا محمدی ضمن تکذیب اظهارات این دو کشتیگیر گفت: مطالبات تمامی اعضای تیم پرداخت شده و هیچ مبلغی از قرارداد آنها کسر نشده است. اظهارات هر دو کشتیگیر اشتباه بوده و مشخص نیست چرا چنین صحبتهایی منتشر شده است.
باشگاه خیبر خرمآباد پیرامون هرگونه اظهارنظر اعضای تیم کشتی حق خود را برای پیگیری قضایی محفوظ میداند و در صورت ادامه اظهارات کذب و تشویش اذهان عمومی مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
همچنین تأکید میشود باشگاه خیبر فصل آینده تنها اقدام به تیمداری در حوزه فوتبال خواهد کرد چرا که در فصل گذشته مشکلات متعددی از سوی برخی از اعضای تیم کشتی خیبر خرمآباد ایجاد شده که مالک باشگاه را در زمینه ادامه همکاری در این حوزه دلسرد کرده است.
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