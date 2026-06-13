آغاز بازسازی علم و فناوری با محوریت پنج مرکز راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: پنج مرکز مهم علمی و پژوهشی کشور با حمایت معاونت علمی، همکاری وزارت اقتصاد و اقدام چندین بانک‌ کشور در مسیر بازسازی و بهسازی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این مراکز شامل دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف و *انستیتو پاستور ایران*است که به عنوان مراکز اولویت‌دار برای بازسازی و بهسازی انتخاب شده‌اند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تاکید کرد: مقرر شده است با انتخاب شش بانک عامل، منابع مالی لازم از محل مالیات شرکت‌ها برای اصلاح، بازسازی و بهسازی این مراکز تأمین شود.